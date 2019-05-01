Гучний скандал: фавориту Євробачення-2019 Дункану Лоуренсу загрожує дискваліфікація

Мабуть, Євробачення-2019 стане одним із найскандальніших в історії конкурсу. Раніше організатори обрали спірну територію для проведення шоу, а чимало артистів оголосили бойкот проекту. Тепер же один із фаворитів Євробачення-2019 Дункан Лоуренс потрапив у гучний скандал, який загрожує йому дискваліфікацією.

Після презентації конкурсної пісні "Arcade" 25-річний Дункан Лоуренс прокинувся знаменитим на весь світ. Представник Нідерландів на Євробаченні-2019 одразу зайняв перше місце в рейтингах букмекерів та став фаворитом глядачів. Та, як виявилось, артист може і не вийти на сцену вокального конкурсу.

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Днями у мережі знайшли ролик, на якому Дункан Лоуренс виконує конкурсну пісню у 2017 році. Відео триває 29 хвилин, а виступ нідерландця включає 5 треків, перший з яких – "Arcade". Таким чином співак порушує головну умову Євробачення, згідно з якою трек не повинен публікуватись до вересня 2018 року. Відтак фавориту шоу загрожує дискваліфікація.

Дивіться відео виступу Дункана Лоуренса у 2017 році:

Наразі представники Євробачення-2019 не коментують гучний скандал, який розбурхав мережу. Водночас у ЗМІ підозрюють, що резонанс може не мати продовження, адже спершу ролик мав всього 500 переглядів, тому не вплине на рейтинг Дункана Лоуренса на конкурсі.

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Дивіться офіційний кліп Дункана Лоуренса на пісню "Arcade": відео