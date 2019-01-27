Гуморист Ігор Ласточкін кардинально змінив зачіску: відеофакт

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Ігор Ласточкін змінив імідж
Ігор Ласточкін змінив імідж / Instagram / @lastochkin_igor

Популярний гуморист Ігор Ласточкін, який тріумфував у фіналу шоу "Танці з зірками 2018", вирішив змінити свій імідж. Гуморист зробив собі стрижку та зафіксував б'юті-перевтілення на камеру.

Зірка розважальних проектів "Ліга сміху" та "Ігри приколів" Ігор Ласточкін неабияк здивував прихильників. У своєму Instagram-блозі артист опублікував відео, на якому видно, як він змінює зачіску.

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Гуморист звернувся до одеських перукарів, які зробили йому стильну стрижку. Однак не всі прихильники були в захваті від таких змін іміджу Ігоря Ласточкіна, відтак порадили йому більше не експериментувати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor)

Згідно із фото, сам артист ще не звик до нового іміджу. Ігор Ласточкін опублікував кілька знімків, на яких постав у стильних кепі, прикриваючи нову зачіску. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor)

 

Теги: Новини України LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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