Гуморист Ігор Ласточкін кардинально змінив зачіску: відеофакт

Популярний гуморист Ігор Ласточкін, який тріумфував у фіналу шоу "Танці з зірками 2018", вирішив змінити свій імідж. Гуморист зробив собі стрижку та зафіксував б'юті-перевтілення на камеру.

Зірка розважальних проектів "Ліга сміху" та "Ігри приколів" Ігор Ласточкін неабияк здивував прихильників. У своєму Instagram-блозі артист опублікував відео, на якому видно, як він змінює зачіску.

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Гуморист звернувся до одеських перукарів, які зробили йому стильну стрижку. Однак не всі прихильники були в захваті від таких змін іміджу Ігоря Ласточкіна, відтак порадили йому більше не експериментувати.

Згідно із фото, сам артист ще не звик до нового іміджу. Ігор Ласточкін опублікував кілька знімків, на яких постав у стильних кепі, прикриваючи нову зачіску.