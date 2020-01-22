Гурт Aerosmith опинився у центрі скандалу: учасник колективу подав на колег до суду

Легендарний рок-гурт Aerosmith розпочав 2020 рік із неприємного скандалу. Барабанник колективу Джої Крамер подав на своїх колег до суду через порушення умов контракту.

За даними таблоїду Billboard, справу уже взяли на розгляд американські служителі Феміди. У позові Джої Крамер стверджує, що навесні 2019 року він отримав травму руки та не міг брати участь у репетиціях і концертах гурту. До роботи він готовий був повернутись вже восени. Однак учасники Aerosmith відмовили йому і запланували виступи без Джої Крамера. Таке своєрідне звільнення барабанщик вважає порушенням його прав, адже його колеги порушили умови його контракту.

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У заяві також йшлося, що Джої Крамер не зможе вийти на сцену престижної премії "Греммі", яка пройде у ніч на 27 січня 2020 року. Шоу Aerosmith проведуть без легендарного барабанника, замінивши його на іншого музиканта. Крамер стверджує, що не хоче грошової компенсації від гурту, а обурений, що його так нахабно позбулись, не даючи змогу виступити на омріяних подіях.

На таку скандальну заяву вже відреагували представники Aerosmith. Вони переконують: інформація від Джої Крамера неправдива, адже колектив ніколи б не відмовився від співпраці з ним.

"Джої Крамер – наш брат; його добробут має для нас пріоритетне значення. Однак він не був емоційно та фізично в змозі виступати з колективом упродовж останніх 6 місяців. Ми запрошували його повернутись до гурту, але, мабуть, він не був готовий до цього. Джої чекав останнього моменту, щоб прийняти запрошення та погодитись вийти на сцену "Греммі". Але, на жаль, залишилось надто мало часу для репетицій", – пояснили музиканти.

Окрім цього, судовий позов Джої Крамера вони назвали абсолютною зневагою до колективу. Учасники Aerosmith наголосили, що за 51 рік творчої діяльності всі учасники стали однією великою родиною. Тому музиканти не розуміють, чому Джої Крамер вирішив звернутись до суду.