Гурт DILEMMA презентував танцювальну пісню "Камікадзе": запальний трек

126 Читать новость на русском
Гурт DILEMMA презентував танцювальну пісню "Камікадзе"
Гурт DILEMMA презентував танцювальну пісню "Камікадзе" / Прес-служба

Український гурт DILEMMA продовжує дивувати прихильників. Музиканти презентували нову пісню "Камікадзе", до якої невдовзі почнуть знімати екстремальний кліп.

Прем'єра пісні відбулась 21 листопада в ефірі однієї з радіостанцій. Згодом lyric-відео з'явилось і в YouTube та вже підкорює мережу ритмічністю. 

Читайте також: Dzidzio презентував романтичний кліп до пісні "Моя любов": зворушливе відео

"Ми підриваємо танцполи, заряджаємо драйвом. Ми справжні українські камікадзе. Наші треки качають кожну голову, кожне тіло, кожен кросівок і підбор. І все це ми бачимо на наших концертах", — розповіли учасники гурту DILEMMA.

Гурт DILEMMA
Гурт DILEMMA випустив нову пісню / прес-служба

Варто зазначити, що Jay і Masta працювали разом з саундпродюсером групи Томашем Лукачем. Родзинкою ж треку став вокал співачки Ніки. 

"Ти бачиш як я... Хей! Підриваю музикою людей" – головний меседж пісні. Під неї неможливо всидіти на місці. Наша музика закликає кожного дати свободу своєму внутрішньому камікадзе", – додав Jay.

Слухайте нову пісню гурту DILEMMA – "Камікадзе" (аудіо):

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
сьогодні 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
17223
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
8054
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 1055
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
2959
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
22 листопада 12:59 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
7650
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
22 листопада 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
2128
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук