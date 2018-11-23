Гурт DILEMMA презентував танцювальну пісню "Камікадзе": запальний трек

Український гурт DILEMMA продовжує дивувати прихильників. Музиканти презентували нову пісню "Камікадзе", до якої невдовзі почнуть знімати екстремальний кліп.

Прем'єра пісні відбулась 21 листопада в ефірі однієї з радіостанцій. Згодом lyric-відео з'явилось і в YouTube та вже підкорює мережу ритмічністю.

Читайте також: Dzidzio презентував романтичний кліп до пісні "Моя любов": зворушливе відео

"Ми підриваємо танцполи, заряджаємо драйвом. Ми справжні українські камікадзе. Наші треки качають кожну голову, кожне тіло, кожен кросівок і підбор. І все це ми бачимо на наших концертах", — розповіли учасники гурту DILEMMA.



Гурт DILEMMA випустив нову пісню / прес-служба

Варто зазначити, що Jay і Masta працювали разом з саундпродюсером групи Томашем Лукачем. Родзинкою ж треку став вокал співачки Ніки.

"Ти бачиш як я... Хей! Підриваю музикою людей" – головний меседж пісні. Під неї неможливо всидіти на місці. Наша музика закликає кожного дати свободу своєму внутрішньому камікадзе", – додав Jay.

Слухайте нову пісню гурту DILEMMA – "Камікадзе" (аудіо):