Гурт DILEMMA презентував танцювальну пісню "Камікадзе": запальний трек
Український гурт DILEMMA продовжує дивувати прихильників. Музиканти презентували нову пісню "Камікадзе", до якої невдовзі почнуть знімати екстремальний кліп.
Прем'єра пісні відбулась 21 листопада в ефірі однієї з радіостанцій. Згодом lyric-відео з'явилось і в YouTube та вже підкорює мережу ритмічністю.
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"Ми підриваємо танцполи, заряджаємо драйвом. Ми справжні українські камікадзе. Наші треки качають кожну голову, кожне тіло, кожен кросівок і підбор. І все це ми бачимо на наших концертах", — розповіли учасники гурту DILEMMA.
Гурт DILEMMA випустив нову пісню / прес-служба
Варто зазначити, що Jay і Masta працювали разом з саундпродюсером групи Томашем Лукачем. Родзинкою ж треку став вокал співачки Ніки.
"Ти бачиш як я... Хей! Підриваю музикою людей" – головний меседж пісні. Під неї неможливо всидіти на місці. Наша музика закликає кожного дати свободу своєму внутрішньому камікадзе", – додав Jay.
Слухайте нову пісню гурту DILEMMA – "Камікадзе" (аудіо):
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