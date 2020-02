Гурт "Фіолет" виступить на концерті британських альтернативників Nothing But Thieves

Популярний український гурт "Фіолет" стане частинкою гучного концерту британських альтернативників Nothing But Thieves у Києві. Музиканти розділять сцену столичного концертного майданчика Stereo Plaza 21 березня.

Як відомо, гурт Nothing But Thieves планує вдруге виступити в Україні. Британський колектив дасть гучні концерти в трьох містах – Києві, Львові та Харкові. Виступи заплановані на кінець березня 2020 року, тому меломани вже скоро зможуть насолодитись улюбленими треками гурту.

Хто такі Nothing But Thieves?Це популярний британський гурт, до якого входять Конор Мейсон, Джо Ленгрідж-Браун, Дом Крейк, Філіп Блейк та Джеймс Прайс. Всього за 7 років існування колектив здобув світову славу та записав два успішні альбоми. Починали кар'єру музиканти з виступів на розігріві, зокрема, у Awolnation, Arcade Fire, Джорджа Езри, Muse, Red Hot Chili Peppers. Та після підписання контракту з RCA Records колектив з легкістю збирає концерти, які відзначаються аншлагами. Секрет слави Nothing But Thieves – самобутня музика, яка поєднала важкий рок, інді та класичну альтернативу, а також вокал Конора Мейсона.



Nothing But Thieves виступить в Києві / Пресслужба

У столиці на глядачів чекатиме ще один гучний перформанс від "Фіолету". Саме цей гурт виступатиме на сапорті у британських колег.

"Про Nothing But Thieves, як і більшість, я дізнався, коли в 2015-му вийшов їхній дебютний однойменний альбом. Мене одразу приємно вразив вокал Конора Мейсона і те, як команда стильно та грамотно поєднує класичну гітарну музику з сучасними трендами. Потім було кілька лайвів в Україні, які тільки підтвердили їхній рівень. Запрошення підтримати NBS на їхньому столичному концерті прилетіло зненацька. Тим не менше, очікування якнайкращі: один з найбільших концертних майданчиків країни, одна з найкращих європейських банд і спільні прихильники. До концерту ми готуємо не лише сет з наших найкращих пісень, але й представимо оновлений склад "Фіолету", – розповів соліст гурту Сергій Мартинюк.

Дивіться концертне відео гурту "Фіолет":