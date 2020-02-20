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Гурт "Фіолет" виступить на концерті британських альтернативників Nothing But Thieves

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Соліст гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк / Пресслужба

Популярний український гурт "Фіолет" стане частинкою гучного концерту британських альтернативників Nothing But Thieves у Києві. Музиканти розділять сцену столичного концертного майданчика Stereo Plaza 21 березня.

Як відомо, гурт Nothing But Thieves планує вдруге виступити в Україні. Британський колектив дасть гучні концерти в трьох містах – Києві, Львові та Харкові. Виступи заплановані на кінець березня 2020 року, тому меломани вже скоро зможуть насолодитись улюбленими треками гурту. 

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Хто такі Nothing But Thieves?Це популярний британський гурт, до якого входять Конор Мейсон, Джо Ленгрідж-Браун, Дом Крейк, Філіп Блейк та Джеймс Прайс. Всього за 7 років існування колектив здобув світову славу та записав два успішні альбоми. Починали кар'єру музиканти з виступів на розігріві, зокрема, у Awolnation, Arcade Fire, Джорджа Езри, Muse, Red Hot Chili Peppers. Та після підписання контракту з RCA Records колектив з легкістю збирає концерти, які відзначаються аншлагами. Секрет слави Nothing But Thieves – самобутня музика, яка поєднала важкий рок, інді та класичну альтернативу, а також вокал Конора Мейсона.

Nothing But Thieves виступить в Києві
Nothing But Thieves виступить в Києві / Пресслужба

У столиці на глядачів чекатиме ще один гучний перформанс від "Фіолету". Саме цей гурт виступатиме на сапорті у британських колег. 

"Про Nothing But Thieves, як і більшість, я дізнався, коли в 2015-му вийшов їхній дебютний однойменний альбом. Мене одразу приємно вразив вокал Конора Мейсона і те, як команда стильно та грамотно поєднує класичну гітарну музику з сучасними трендами. Потім було кілька лайвів в Україні, які тільки підтвердили їхній рівень. Запрошення підтримати NBS на їхньому столичному концерті прилетіло зненацька. Тим не менше, очікування якнайкращі: один з найбільших концертних майданчиків країни, одна з найкращих європейських банд і спільні прихильники. До концерту ми готуємо не лише сет з наших найкращих пісень, але й представимо оновлений склад "Фіолету", – розповів соліст гурту Сергій Мартинюк. 

Дивіться концертне відео гурту "Фіолет": 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Концерти Новини України Новини Афіша Афіша LifeStyle Новини LifeStyle Музика
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