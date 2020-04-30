Гурт Go_A презентував оновлений трек Solovey, який мав зазвучати на Євробаченні-2020

Український колектив Go_A, який мав у 2020 році виступати на міжнародному шоу Євробачення, презентував свій конкурсний трек. Спеціально до поїздки в Роттердам артисти дещо змінили композицію Solovey, що можна почути у lyric-відео.

Ролик музиканти опублікували на ютуб-каналі та одразу ж привернули увагу меломанів. Саме цю версію Solovey мали почути європейські глядачі конкурсу. Представники Go_A зізнались, що оновили мелодію треку, зробивши її ще сучаснішою.

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"У новій версії краще чути барабани й перкусії та більше динаміки. Це додає їй сучасного звучання. У фінальному варіанті ми отримали супертандем: сучасні біти й фольк у виконанні нашої солістки Каті. Ми хочемо показати, що українська пісня може звучати сучасно", – розповів учасник гурту Тарас Шевченко.

Як і обіцяв колектив Go_A, слова пісні залишились українськими. Однак для зручності музиканти зробили транслітерацію, щоб іноземні прихильники могли підспівувати слова композиції Solovey.

"Ми вирішили випустити лірик-відео транслітом, аби наші іноземні фани мали змогу співати разом із нами українською. Нас часто позначають у сторіс, де люди намагаються співати "Солов'я". Але через те, що не знають нашої мови, у них виникають певні складнощі. Тож ми вирішили спростити всім життя й запустити флешмоб, який заохотить ще більше співати разом із нами", – додала Катерина Павленко.

Дивіться lyric-відео до пісні Go_A – Solovey:

Як відомо, вже 12 травня в Нідерландах мав відбутись грандіозний вокальний конкурс Євробачення-2020. Однак через пандемію коронавірусу шоу скасували. Представляти Україну готувався гурт Go_A, який тріумфально переміг на нацвідборі. Трек Solovey, за попередніми оцінками букмекерів, міг принести Україні 7 місце на конкурсі.

Дивіться виступ Go_A на нацвідборі Євробачення-2020: відео