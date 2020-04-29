Гурт Go_A став переможцем другого туру альтернативного Євробачення в Ісландії

Український рок-гурт Go_A, який представлятиме Україну на Євробаченні у 2021 році став переможцем другого туру конкурсу Alla leið – альтернативного Євробачення, яке транслюють в Ісландії.

Хоча Євробачення-2020 скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі, проте є декілька альтернативних шоу, які організовують для того, щоб познайомити світ із учасниками, що мали представляти свої країни на головному пісенному конкурсі, а також розважити шанувальників, які через карантин змушені залишатися вдома. Одним із таких проєктів є Alla leið, який запровадили в Ісландії. Саме там український гурт Go_A отримав перше місце у другому турі. Про це музиканти розповіли на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Go_A із піснею Solovey набрав найбільшу кількість балів на ісландському шоу Євробачення-2020. Про це йдеться на сайті eurovisionworld.com.

Це перша маленька перемога для наших представників на шоу Євробачення. Поки гурт активно готується до участі наступного року та пише нові пісні, збирає перемоги на інших шоу та сприяє популяризації української музики в країнах світу.

Go_A – "Соловей": дивіться відео онлайн

До десятки найкращих також увійшли такі країни: Азейбарджан, Мальта, Норвегія, Ізраїль, Румунія, Бельгія, Нідерланди, Хорватія та Кіпр.