Гурт KAZKA оголосив про перенесення концерту: відома причина

Колектив KAZKA. який має шалену популярність як в Україні, так і за її межами, оголосив про перенесення концерту. У мережі музиканти опублікували відеозвернення до прихильників, в якому розповіли про причину такого рішення.

Як відомо, гурт KAZKA готувався до грандіозного сольного виступу у "Палаці спорту". Концерт був запланований на 14 листопада, однак колектив несподівано вирішив його перенести на березень 2020 року.

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За словами солістів гурту, вони прагнуть влаштувати шоу, яке приголомшить їхніх прихильників. Наразі деталей запланованого виступу не розголошують, однак у відеозверненні гітарист KAZKA Микита Будаш анонсував, що це буде дещо унікальне, що неодмінно запам'ятається. До листопада музиканти не все встигнуть зробити, відтак спільно вирішили перенести запланований захід на весну.

Маємо для вас важливу новину. Ми прийняли непросте, але необхідне рішення – перенести наш сольний концерт на березень наступного року. Чому? Ми не хочемо, щоб він став черговим. Ми готуємось до найкращого шоу, в якому нам доводилось брати участь. І для створення такого нам ще потрібен час. Певні, ви зрозумієте,

– зазначили учасники гурту KAZKA.

Водночас вокалістка гурту Олександра Заріцька повідомила, що всі прихильники, які вже встигли придбати квитки на концерт, отримають невеличкі сюрпризи. Які саме – прихильники колективу зможуть дізнатись згодом.

Що відомо про гурт KAZKA?

Колектив з Києва, який був заснований Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем у 2017 році, згодом до них приєднався Дмитро Мазуря. Група виконує усі пісні українською мовою. У 2014 році солістка гурту взяла участь в проєкті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось взяти участь в кастингу шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру проєкту.



Вже на початку 2018 року гурт отримав музичну премію YUNA 2018 в категорії "Відкриття року", а також став "Дебютом року 2017" за версією музичного видання Karabas Live, отримав відзнаку в номінації "Нові імена" за версією музичної премії "Золота Жар-Птиця". Гурт потрапив до скандальних новин після Нацвідбору Євробачення-2019, коли Олександру Заріцьку розкритикували за поганий вокал.



Наразі KAZKA є одним з найуспішніших колективів, який має концерти не тільки в Україні, але і за її межами. Артисти мали чимале турне в США.