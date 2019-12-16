Гурт KAZKA оприлюднив еротичний фрагмент нового кліпу: відео 18+

Популярний гурт KAZKA шокував прихильників. У мережі артисти анонсували новий кліп, показавши еротичне відео із солісткою Олександрою Заріцькою.

На кадрах видно, як співачка позує перед камерою у сексуальному світлому вбранні та з мокрим волоссям. Оголені чоловіки відкривають рот Олександри Заріцької та еротично витягають звідти червону нитку.

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Вже у дописі представники гурту KAZKA зазначили, що розпочали співпрацю з відомим кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Саме він зняв для колективу еротичний ролик, яке вже встиг розбурхати мережу. А от коли меломани зможуть побачити весь кліп до пісні "Палала", наразі невідомо.

Пірнай в глибини себе, слідкуй за червоною ниткою, чекай на новий відеокліп KAZKA, створений Аланом Бадоєвим. Незабаром,

– анонсував колектив.

Відомо, що трек "Палала" увійде до нової студійної платівки гурту KAZKA, яку артисти назвали Nirvana. Композицію вони презентували в останні дні листопада на ютуб-каналі, а вже у дописі до неї зробили натяк на еротичний кліп.

"Глибоко у твоєму серці в’ється чарівна червона нитка. Від неї стають багряними щоки, і вишивка на сорочці вабить хлопців, немов магніт. Ця магія почуттів одного дня запалить все навколо. І немає від того вогню захисту, не вигадали, не знайшли. Що ж тут поробиш? Палай!" – пояснили особливість пісні учасники KAZKA.

Слухайте нову пісню гурту KAZKA – "Палала": аудіо