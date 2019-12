Гурт KAZKA презентував новий хіт, вкотре присвячений колишнім стосункам

Український гурт KAZKA випустив новий трек з майбутнього альбому NIRVANA, реліз якого запланований на 27 грудня. Сингл має назву "Колишні" і він вже став четвертим з другої студійної платівки.

До прем’єри альбому NIRVANA учасники гурту KAZKA вирішили щотижня презентувати новий хіт. Відтак, нова пісня "Колишні", як і попередня під назвою "Твоєї крові", присвячена темі минулих стосунків з коханими. Прем’єра треку відбулась 13 грудня.

Люди з минулого не залишають нас, скільки не стирай в телефоні їхні номери. Стоять за вікном, заглядають в спальню, хочуть щось сказати і не можуть. Не відкривайте їм вікон, тому що почнеться той же сюжет про образу і зраду. Шукай людину, поряд з якою знову буде битися серце,

– так коментують свою роботу музиканти.

Колишні – KAZKA: дивіться відео онлайн

Додамо, що раніше гурт KAZKA презентував три треки з альбому NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", а також Nobody Like You (англійська версія "Палала").

Текст пісні "Колишні":

Мої колишні –

Стоять за вікном.

Зайвий дотик –

Гострий дротик.

Розіграли, як по нотах.

Та й коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Разом сильні,

Очі сині,

Світлі, юні та красиві.

Тож коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Ой вишенька-черешенька, чом рано не родиш?

Молодая дівчинонька, чом гулять не ходиш?