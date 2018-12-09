Гурт KAZKA виступив у прямому ефірі "Х-фактору": неймовірне відео

У суботу, 8 грудня, на третьому прямому ефірі "Х-фактору" 9 сезон прийшов гурт KAZKA в якості зіркового гостя шоу. Гурт також брав участь у грандіозному шоу, а відразу після проекту вони підкорили світові хіт-паради.

Зазначимо, що гурт KAZKA здобув перемогу на головній музичній премії країни М1 Music Awards у номінаціях "Прорив року" і "Хіт року".

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Гурт зворушливо виконав власну найпопулярнішу пісню "Плакала".

Відео виступу гурту KAZKA:

Суддів вразив їхній виступ. "Це справжній хіт. Я пишаюся, що в нашій країні є такі таланти. Я вас підтримую. Ви круті", – сказала Настя Каменських.

Не розслабляйтеся, йдіть тільки вперед. Вам зараз буде тяжко, буде багато критики. Але я вами пишаюся,

– додав після їхнього виступу Андрій Данилко.

До слова, на початку липня KAZKA зі своєю піснею "Плакала" стали першими в українському чарті кліпів у Youtube – це було вперше в історії, коли так високо піднялася саме україномовна композиція.