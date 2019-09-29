Гурт Metallica раптово скасував концерти в Австралії та Новій Зеландії: відома причина

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Гурт Metallica скасував концерти
Гурт Metallica скасував концерти / Twitter / @Metallica

Культовий гурт Metallica неочікувано вирішив скасувати анонсоване турне в містах Австралії та Нової Зеландії. Причиною такого рішення стала госпіталізація соліста колективу Джеймса Гетфілда через алкозалежність.

Відповідну заяву музиканти гурту Metallica розмістили на офіційній твіттер-сторінці. За їхнім словами, Джеймс Гетфілд знов страждає від алкозалежності, тому не може виступати під час довгоочікуваного турне в Австралії та Новій Зеландії. Артист вже звернувся за допомогою до медиків та проходить курс лікування в спеціалізованій клініці США. 

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Нам шкода повідомляти прихильників та друзів про скасування нашої майбутньої мандрівки до Австралії та Нової Зеландії. Як, мабуть, відомо багатьом з вас, наш брат Джеймс багато років бореться із залежністю. Він був змушений знову почати курс лікування,
– йдеться в офіційній заяві. 

Окрім цього, музиканти вибачились перед тими прихильниками, які спеціально планували поїздку до Австралії чи Нової Зеландії, щоб стати учасниками концерту Metallica. Знаменитості вже анонсували, що при першій же нагоді відновлять турне, а наразі ж оголосили про повернення коштів за придбані квитки. Концерти мали пройти з 17 до 29 жовтня. 

Як відомо, це не вперше 56-річний лідер гурту Metallica Джеймс Гетфілд має проблеми з алкоголем. У 2000-их артист провів у клініці 11 місяців, після чого повернувся до запису знаменитого альбому St. Anger.

Що відомо про Metallica?
Це культовий колектив, який має мільйони прихильників у всьому світі. Гурт був заснований досить випадково: у 1981 році Джеймс Гетфілд відгукнувся на оголошення барабанщика Ларса Ульріха щодо створення метал-гурту. Тоді колектив записав кілька треків, які відзначились успіхом у Каліфорнії. Окрім Ларса та Джеймса, наразі до складу Metallica входять гітарист Кірк Геммет та бас-гітарист Роберт Трухільйо. За роки існування колектив продав мільйони студійних альбомів та є найвпливовішим метал-гуртом у світі. 

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Теги: LifeStyle Metallica Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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