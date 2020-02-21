Гурт O звинуватили у плагіаті пісні на Євробачення-2020: кумедна реакція артистів

Мабуть, гурт [O] добре знає, як боротись з хейтерами у мережі. Після того, як колектив виступив у Нацвідбору Євробачення-2020, в їхній пісні знайшли плагіат. Реакція музикантів викликала усмішку у багатьох користувачів мережі.

Як відомо, гурт [O] презентував свою конкурсну пісню "Там, куди я йду". Виступ колективу пройшов у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020, що пройшов 8 лютого 2020 року. Однак, за результатами голосування суддів і глядачів, гурт [O] набрав 5 балів та не пройшов у фінал конкурсу. Але це не завадило колективу потрапити під приціл хейтерів.

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Дивіться відео виступу гурту [O] на Нацвідборі Євробачення-2020:

Трек "Там, куди я йду" настільки добре вивчили, що знайшли чимало причин для звинувачень у плагіаті. Програш у пісні нагадав меломанам уривки композицій Pitbull, Ida Corr, Meghan Trainor, Red Hot Chili Peppers і навіть ONUKA. Та відповідь артистів, зокрема, солістки гурту [O] Ольги Чернишової, не забарилась: на інстаграм-сторінці опублікували фрагменти треків та запропонували обрати, на яку пісню найбільше подібна їхня.

"Плагіат чи ні? Нам накидали багато пісень, на які начебто схожий наш програш з трубами. Як гадаєте, який варіант кращий? Гортай та пиши 2, 3, 4, 5, 6, 7 чи свій варіант!" – запропонували представники [O] в мережі.

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До слова, вже у суботу, 22 лютого, в Україні відбудеться грандіозний фінал Національного відбору Євробачення-2020. За можливість представляти державу на міжнародному шоу поборються KRUTЬ, Jerry Heil, Gо_A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI. Оцінювати їхні виступи будуть глядачі та зіркові судді – Віталій Дроздов, Андрій Данилко та Тіна Кароль.