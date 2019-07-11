Гурт "Океан Ельзи" презентував особливу пісню "Човен": аудіо

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Океан Ельзи – "Човен": текст і аудіо
Океан Ельзи – "Човен": текст і аудіо / Facebook / @okeanelzyofficial

Один з найпопулярніших гуртів українського шоу-бізнесу "Океан Ельзи" підкорив прихильників новою піснею із назвою "Човен". Фронтмен колективу Святослав Вакарчук зізнався, що трек є дуже особливим.

Прем'єра нової композиції в мережі відбулась 11 липня. Всього за лічені годити пісня "Човен" отримала чималу популярність: майже 15 тисяч людей прослухали трек, а сотні з них залишили захоплені відгуки під аудіозаписом "Океан Ельзи". 

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Сам Святослав Вакарчук зізнався, що трек є дуже особливим у його творчості, адже він написав його за кілька днів до свого дня народження. Для написання зворушливої композиції талановитому артисту знадобилось всього 30 хвилин. 

Народилась вона в дуже короткий час, буквально за півгодини. Я сів за рояль і почала з'являтися не лише музика, а й відразу слова, що буває доволі не часто. Вперше я її заспівав під гітару друзям на своєму дні народженні, і натхненні тим, що їм сподобалось, ми з групою знайшли час в цей не простий період і записали її,
– розповів Святослав Вакарчук. 

У пісні лідер гурту "Океан Ельзи" не оминув увагою історії України, тому у фрагментах треку він символічно показує факти із життя українців. 

"Образ "лівий і правий берег", коли з одного боку "цвітуть сади", а з іншого "чужі сліди" для мене дуже вистраждана історія особисто", – додав Святослав Вакарчук.

Нова пісня "Океан Ельзи" – "Човен": слухайте аудіо

"Океан Ельзи" – "Човен": текст нової пісні

Човен мій маленький човен
Хвилями гойдає пам'ять день і ніч
Човен спогодами повен
З нього добре видно землю навсебіч

Там зліва і справа цвітуть сади
Там зліва і справа чужі сліди
Війнами втомлена та ніким не зломлена
Розквітай, Земле ти моя
Голодом морена але непокорена
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я

Човен мій маленький човен
Хвиль не помічає день і ніч пливе
Знаю хвилю він здолає
Мілину обійде і шторм переживе

Бо зліва і справа цвітуть сади
Бо зліва і справа чужі сліди
Війнами втомлена та ніким не зломлена
Розквітай, Земле ти моя
Голодом морена але непокорена
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я

Війнами втомлена та ніким не зломлена
Розквітай, Земле ти моя
Голодом морена але непокорена
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я

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Теги: LifeStyle Музика Океан Ельзи Святослав Вакарчук - новини Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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