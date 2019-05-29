Гурт Rammstein презентував новий кліп на пісню Ausländer: відео 18+

Знаменита німецька група Rammstein випустила вже третій за рахунком відеокліп на пісню Ausländer з нового безіменного альбому.

Раніше музиканти з гурту Rammstein тішили своїми хітами та кліпами Deutschland і Radio, а згодом і презентували весь музичний альбом. Але зараз меломани затамували подих в день виходу нового кліпу – Ausländer, що в перекладі на українську означає "іноземець/чужинець".

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Наразі новий відеокліп, прем'єра якого відбулась 28 травня, переглянули майже 3,5 мільйона разів. У нього присутні багато кадрів з оголеними жінками та навіть акт спарування левів.

Rammstein – Ausländer: дивитись відео онлайн

Згідно з сюжетом, учасники групи в образі мандрівників (або ж колонізаторів чи місіонерів) прибувають на екзотичний острів і вступають в контакт з місцевим темношкірим населенням. Разом з аборигенами вони вчаться танців біля вогнища, беруть участь в спільному сафарі чи готуванні їжі. Після всіх веселощів вони покидають острів з гостинцями від місцевого населення та відправляються у човні в глибини океану.