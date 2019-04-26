Гурт Rammstein випустив новий кліп на пісню Radio: відео, що вкотре вражає масштабністю

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Група Rammstein випустила новий кліп на пісню Radio
Група Rammstein випустила новий кліп на пісню Radio / Instagram / @rammsteinofficial

Після скандального виходу пісні та відеокліпу Deutschland фанати дочекались не менш ефектного випуску нової відеороботи – нового хіта Radio. Композиція увійде в майбутній альбом колективу, який обіцяють презентувати у травні цього року.

Новий відеоролик з’явився на YouTube-каналі гурту сьогодні, 26 квітня, і його вже встигли переглянути майже півмільйона разів. Що цікаво, коментарі до цього кліпу вимкнено, можливо, для уникнення чергових спекуляцій та звинувачень музикантів.

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Йдеться про нещодавній вихід кліпу Deutschland, де музиканти створили ціле театральне шоу про історію Німеччини XX століття, на фінальних кадрах якого постали жертви Голокосту. Цей відеоролик, перш за все, негативно сприйняли єврейські громади у Німеччині, а також чимало фанатів, які вважали, що група Rammstein використовує трагедію єврейського народу у власних комерційних цілях.

Втім, прем’єра нового хіта все ж відбулась напередодні ввечері, де її увімкнули на декількох радіостанціях у Німеччині. Також кадри без звуку були показані у вигляді проекції на стіні будівлі універмагу, що розташований в Берліні.

Rammstein – Radio: дивитись відео онлайн

Варто додати, що музиканти Rammstein продовжують випускати фрагменти нових пісень з майбутнього альбому. Так були вже представлені пісні Deutschland, Radio і Zeig Dich, Auslander, Puppe і Sex та Was Ich Liebe, Diamant, Weit Weg, Tattoo і Hallomann. Що цікаво, у відеотизері ще невідомої пісні музиканти показали декомунізовану площу Херсону. Загалом, прем’єра нового альому запланована на 17 травня 2019 року і він стане першим за останні 10 років творчості колективу.

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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