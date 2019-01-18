Гурт "Скрябін" представив невидану пісню голосом Кузьми: несподівані деталі

Учасники гурту "Скрябін" вирішили випустити пісню голосом Андрія Кузьменка. Вони використали архівні записи Кузьми і записали спільну фонограму.

Прем'єра нової пісні гурту "Скрябін" відбулася на радіо ЛюксФМ в п'ятницю, 18 січня.

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Учасники колективу часто згадували про те, що в них залишились старі записи уривків, які наспівував Андрій Кузьменко. Музичні начерки зберігалися на робочому комп'ютері музиканта. Вони були так званою демо-версією, яка пізніше перетворювалася в пісні.

У пісні, яку учасники гурту "Скрябін" вирішили назвати "Сонце замість шапки", перший куплет виконує Скрябін. Музиканти вирішили вставити запис, який знайшли в архівах, а другий заспівала бек-вокалістка колективу Ольга Лізгунова.

Слухати пісню Скрябіна "Сонце замість шапки" (відео):