Гурт The Hardkiss випустив новий хіт "Жива" з майбутнього альбому: відео

Український рок-гурт The Hardkiss презентував новий відеокліп на пісню "Жива", який шанувальники також зможуть почути в альбомі 2021 року. А поки музиканти збирають кількатисячні перегляди та компліменти шанувальників на своєму YouTube-каналі.

У новій відеороботі можна побачити "темну" історію про кохання, ненависть та жіноче переродження, яке може пізнати кожна жінка. Якщо раніше гурт The Hardkiss показував у своїх відеокліпах мотиви космосу, то цього разу в центрі постає природа та вампірська енергія.

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The Hardkiss – "Жива": дивитись відео онлайн

Режисер кліпу Mitti Misura поділився, що близько 5 років мрія показати справжні готичні образи через призму людських стосунків. Якось про свою ідею він розповів солістці гурту Юлії Саніній і її чоловіку-музиканту Валерію Бебко. Зйомки кліпу відбулись наприкінці серпня на трьох локаціях у Києві: іподром, КиївМлин та Русанівська набережна.

"Кожен раз, коли я проїжджав Гаванським мостом, вежа елеватора захоплювала мою уяву… Ми відразу зрозуміли, що це буде вампірська історія. Історія-метафора про чоловіка та жінку, яку захоплює пристрасть і робить такою небезпечною. Але вона інша, вона шукає і знаходить тепло в собі. Вона змінюється", – пояснив митець.

Юлія Саніна у свою чергу додала, що під час зйомок кліпу "Жива" були свої труднощі: чорні лінзи в очах протягом 20 годин, кров, піротехніка, але результат її вразив.

Розумію, що комусь історія може здатися похмурою, але вампіри без крові – це точно не наше "кіно". Ми настільки "загралися" з містикою, що в самому фіналі зйомок сталася НС. Піротехніка підвела й на мені спалахнуло плаття. Але, спасибі, всі добре, я Жива...

– підсумувала співачка.