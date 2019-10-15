Гурт Vivienne Mort оголосив про творчу паузу: відома причина

Популярний український гурт Vivienne Mort приголомшив прихильників неочікуваною заявою. Артисти анонсували виступ у Жовтневому палаці та оголосили, що беруть творчу паузу.

Відповідне оголошення музиканти розмістили на офіційній фейсбук-сторінці. Учасники Vivienne Mort наголосили, що дадуть низку концертів, після чого припинять свою діяльність на невизначений термін. Серед запланованих заходів колективу – виступ у Жовтневому палаці, який відбудеться 14 травня 2020 року. Концерт гурт символічно назвав "Vivienne Mort. Fin de la première partie", що ознаменує завершення першого етапу їхньої творчості.

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"Ми хочемо обійтися без пафосних заяв і сподіваємося, що ця новина не буде прийнята вами трагічно. Vivienne Mort дасть низку концертів повним складом і візьме паузу на невизначений термін. Тут мало б бути класичне запрошення з закликом не пропустити цей концерт, натомість ми просто від себе скажемо, що останнім часом рідко виступали повним складом, дуже за цим сумували, хочемо зустрітися з вами і заспівати разом", – йдеться в офіційній заяві.

В ексклюзивному коментарі журналістам LifeStyle 24 солістка гурту Даніела Заюшкіна розповіла, що рішення про творчу паузу не було спонтанним. З учасниками Vivienne Mort вона пройшла особливий етап, який допоміг розвиватись та стати дуже рідними.

"Закінчився наш перший етап. Ми довго приймали це рішення і воно далося нам нелегко... Потрібно все осмислити, визначитися з цінностями, налаштувати стрілку компаса. Я довго йшла до того, щоб знайти своїх людей. Ми разом росли і розвивалися. Від демоверсії пісні "Лети" до альбому "Досвід", в якому зібране все, чого ми навчилися за ці роки. В процесі у нас сформувалася своя неповторна атмосфера і спільні цінності, якими я пишаюся і які ми з радістю розділяємо зі своїми слухачами", – поділилась Даніела Заюшкіна.

Окрім цього, співачка запевнила, що гурт не припиняє творчу діяльність та має чимало треків, якими хоче поділитись з прихильниками. Тому 14 травня 2020 року Vivienne Mort відзначить завершення першого етапу творчості, а не розпад колективу. Водночас Даніела Заюшкіна натякнула на новий склад гурту.

"Ми не припиняємо свою діяльність, ще багато пісень не побачили світ, але для того, щоб вони були видані в найкращому звучанні, Vivienne Mort потрібні серйозні реформи. 14 травня збираємося у Жовтневому палаці, щоб відзначити завершення першого періоду нашої історії. Це буде останній концерт в нашому класичному складі. І, мабуть, найдовший концерт з усіх, що ми відіграли", – додала солістка колективу.

Що відомо про Vivienne Mort?

Популярний інді-рок-гурт, який підкорює вітчизняний шоу-бізнес із 2007 року. Засновницею колективу є харизматична артистка Даніела Заюшкіна. Склад гурту чимало разів змінювався, а наразі, окрім солістки, до нього входять Гліб Проців, Олександр Лежньов та Олександр Булюк.

За роки існування гурт записав 6 студійних альбомів, з якими виступав на сольних концертах та популярних фестивалях. Також колектив взяв участь у національному відборі Євробачення-2017. Там Vivienne Mort виконав пісню "Іній", однак не зумів пройти у наступний етап вокального конкурсу.

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