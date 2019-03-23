Гвінет Пелтроу почала продавати провокаційну БДСМ-білизну: фото

Після чималих скандалів стосовно інтернет-магазину голлівудської акторки Гвінет Пелтроу Goop, лайфстайл платформа зірки запустила продаж БДСМ-білизни.

Так, інтернет-магазин знаменитості почав продавати колекцію провокаційної білизни (вартість якої понад 600 доларів) від бренду Fleet Ilya, щоб втілити сексуальні фантазії покупців у реальність. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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"Те, з чого зроблені БДСМ-фантазії", – йдеться в описі пікантних товарів британської марки. Що цікаво, на платформі Goop також пропонують придбати батіг за 240 доларів.



Скріншот / shop.goop.com

Додамо, що Гвінет Пелтроу регулярно потрапляє у скандали стосовно продуктів, які продає на своєму сайті.

Так, раніше 24 канал писав про те, що вітаміни для вагітних та годуючих жінок, які вона продавала на власному сайті, перевищили рекомендовані дозування. Вітаміни під назвою The Mother Load, за думкою гінекологів та ендокринологів, містять велику кількість вітаміну A, що здатен зашкодити як матері, так і дитині. Також фахівці найбільшого порталу про вагітність в США Baby Center зазначають, що медичний препарат може призвести до серйозних внутрішньоутробних вад під час вагітності.

Тоді представники сайту Goop у свою чергу відповіли на заяву та зазначили, що вітаміни The Mother Load є абсолютно безпечними і не шкодять вагітним та годуючим матерям, якщо вони не вживатимуть у своєму раціоні надто багато моркви, яка містить вітамін A.