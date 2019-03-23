Гвінет Пелтроу почала продавати провокаційну БДСМ-білизну: фото

285
Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу / www.gettyimages.com

Після чималих скандалів стосовно інтернет-магазину голлівудської акторки Гвінет Пелтроу Goop, лайфстайл платформа зірки запустила продаж БДСМ-білизни.

Так, інтернет-магазин знаменитості почав продавати колекцію провокаційної білизни (вартість якої понад 600 доларів) від бренду Fleet Ilya, щоб втілити сексуальні фантазії покупців у реальність. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: Гвінет Пелтроу оштрафували на кругленьку суму за продаж неефективних секс-тренажерів

"Те, з чого зроблені БДСМ-фантазії", – йдеться в описі пікантних товарів британської марки. Що цікаво, на платформі Goop також пропонують придбати батіг за 240 доларів.

goof
Скріншот / shop.goop.com

Додамо, що Гвінет Пелтроу регулярно потрапляє у скандали стосовно продуктів, які продає на своєму сайті. 

Так, раніше 24 канал писав про те, що вітаміни для вагітних та годуючих жінок, які вона продавала на власному сайті, перевищили рекомендовані дозування. Вітаміни під назвою The Mother Load, за думкою гінекологів та ендокринологів, містять велику кількість вітаміну A, що здатен зашкодити як матері, так і дитині. Також фахівці найбільшого порталу про вагітність в США Baby Center зазначають, що медичний препарат може призвести до серйозних внутрішньоутробних вад під час вагітності.

Тоді представники сайту Goop у свою чергу відповіли на заяву та зазначили, що вітаміни The Mother Load є абсолютно безпечними і не шкодять вагітним та годуючим матерям, якщо вони не вживатимуть у своєму раціоні надто багато моркви, яка містить вітамін A.

blog_ava
Круїзний лайнер з понад тисячею пасажирів зазнав аварії біля берегів Норвегії (оновлено)
сьогодні
3183
Теги: LifeStyle Еротика Гвінет Пелтроу
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
сьогодні 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
Альона Захарова 774
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1515
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
22 березня 16:00 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 727
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
22 березня 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
359
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
229
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук