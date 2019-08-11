Гвінет Пелтроу постала на перших кадрах серіалу "Політик" з її участю: фото
Відома американська актриса Гвінет Пелтроу знімається у новому серіалі під назвою "Політик" (The Рolitician). З нагоди приближення дати прем’єри творці проекту опублікували перші кадри з епізодів.
Представники стримінгового серіалу Netflix оприлюднили перші офіційні знімки з нового серіалу "Політик" (The Рolitician) на їхній сторінці у Twitter.
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На фото Гвінет Пелтроу, ніби, у звичному образі, не змінивши кардинально свій стиль, постала в ролі одного з головних персонажів. Її колегами по знімальному майданчику стали Джессіка Ленґ, зірка фільму "Богемна рапсодія" Люсі Бойнтон, Бен Платт і Зої Дойч, яка зіграла головну роль у фільмі "Чому він?". Одним із режисерів виступить Бред Фелчак, чоловік Гвінет Пелтроу.
У центрі сюжету постає багатий студент, який з раннього дитинства впевнено знав, що в майбутньому він стане президентом США. Інші герої серіалу доповнюватимуть його життя, показуючи, що дійсно треба молодому політику, аби стати главою могутньої держави.
Фото: Twitter
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