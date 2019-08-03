Хайді Клум і Том Каулітц влаштували передвесільну вечірку на розкішній яхті: перші фото

Німецька модель Хайді Клум та учасник гурту Tokio Hotel готуються зіграти розкішне весілля в Італії. Зіркова пара підійшла до організації свята креативно, обравши для церемонії елітну яхту. За прикладом Грейс Келлі та короля Монако Реньє, пара вирушила у кількаденну мандрівку на яхті, під час якої обміняються клятвами.

Як повідомляє E! News, подорож наречені розпочали у п'ятницю, 2 серпня. Хайді Клум і Том Каулітц планують обмінятись клятвами у Середземному морі, поблизу острова Капрі. Наречені винайняли розкішну елітну яхту, де й відбудеться їхнє весілля.

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На церемонію Хайді і Том запросили найближчих родичів та друзів, які приїхали на лайнер на маленьких човнах. Модель зустрічала гостей у мереживній сукні від Alessandra Rich з поясом та чималим розрізом. До вбрання Хайді Клум підібрала босоніжки на підборах та зробила звичайну укладку волосся. Водночас Том Каулітц постав перед зірковими гостями у білих штанах та сорочці, які доповнив зеленим піджаком.

Хайді і Том виглядають дуже розслабленими і щасливими перед весіллям. У них чимало друзів, які завжди підтримують їх. Коли Хайді і Том разом, вони завжди обіймаються і пристрасно цілуються,

– розповів інсайдер.

Що відомо про стосунки Клум та Каулітца?

Ще в березні 2018 року у ЗМІ заговорили про роман Хайді Клум та Тома Каулітца. Тоді пара вперше засвітилась разом у ресторані Delilah, що в Нью-Йорку. І хоч закохані вдавали, що між ними тільки дружні стосунки, гітарист Tokio Hotel провів красуню до авто та ніжно попрощався з нею, що свідчило про романтику між зірками.



Вже у грудні 2018 року Хайді опублікувала перше спільне фото з Томом, підтвердивши роман та заручини. Згодом у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка демонструвала струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі здогадки.



За словами інсайдерів, знаменитості таємно одружились ще 22 лютого 2019 року. Тепер же Хайді і Том готуються до пишної церемонії. Місце для проведення урочистостей вони обрали не спроста. "У минулому році вони відмінно провели відпустку на Капрі. Тоді Хайді зрозуміла, що вони з Томом споріднені душі", – розповів інсайдер.