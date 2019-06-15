Хайді Клум оголила груди перед камерою: відео 18+

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Хайді Клум оголилась
Хайді Клум оголилась / Instagram / @heidiklum

Знаменита модель Хайді Клум продовжує приголомшувати своїх прихильників відвертими кадрами. Днями вона показала, як чистить зуби без спідньої білизни.

Хайді Клум у 46 років має приголомшливу фігуру, яку не соромиться демонструвати на камеру. Ба більше, модель переконана, що виглядає розкішно, тому не повинна слідувати консервативним нормам та порадам хейтерів, які заявляють, що зірці не пасує вже оголятись. 

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Всі говорять, що мені треба знайти інше заняття. У такі моменти я замислююся про жінок, яким 50, 60, 70... Невже у нас є термін придатності, і після певного віку ми вже не можемо себе почувати сексуальними?
– поділилась роздумами Хайді Клум. 

Відтак модель вирішила жити так, як їй заманеться та не боїться осуду через оголені фото та відео, яких чимало в її блозі. Днями пікантні кадри Хайді Клум поповнились ще одним роликом. 46-річна знаменитість стояла в чорних трусах перед дзеркалом та прикрила свої оголені груди волоссям. При цьому видно, що в такому сексуальному образі Хайді готується лягати спати та чистить свої зуби у ванній кімнаті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Окрім цього, Хайді Клум вирішила пригадати свої архівні фото, показавши підписникам блогу найсексуальніші кадри з перших її зйомок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Хайді Клум Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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