Хайді Клум відвідала благодійний вечір у розкішному вишитому кімоно та лосинах в паєтках

46-річна німецька топ-модель Хайді Клум часто відвідує масштабні світські заходи, до списку яких обов’язково входять вечірки з благодійною метою. Так, днями вона разом зі своїм нареченим Томом Каулітцом стали гостями благодійного гала-вечора у Парижі.

Традиційний благодійний вечір amfAR відбувся днями у Парижі. Серед зіркових гостей, які приєднуються до його діяльності, виявилися 46-річна Хайді Клум і 29-річний Том Каулітц.

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Для появи перед великою публікою топ-модель обрала вбрання у стилі кімоно. Однак її вбрання відрізнялося глибоким декольте та розрізом, з-під якого виднілися сині лосини в паєтках. Також особливістю її так званої накидки було те, що по всій довжині вона була розшита красивими хризантемами.

Образ зірки подіумів завершували прикраси у стилі бохо та чорні босоніжки з тонкими смужками. А от її обранець одягнув класичний чорний смокінг і сорочку в тон.



Хайді Клум і Том Каулітц / Getty Images