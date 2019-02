Хайді Клум вразила леопардовим total look яскравого кольору

45-річна Хайді Клум продемонструвала своїм шанувальницям стильний образ в трендовому принті. Знаменита німецька топ-модель яскраво навела приклад, як слідувати за модою і не зраджувати своєму улюбленому кольору.

Напередодні Хайді Клум сяяла на вечірці amfAR в Нью-Йорку в розкішній сукні з глибоким декольте, а вже наступного дня вийшла на червону доріжку чергового світського заходу у Лос-Анджелесі.

Для вечірки Srotifу's Best New New Artist 2019 німецька супермодель обрала образ, у якому її було складно не помітити. Вона зробила справжній фурор, адже у своєму вбранні зуміла поєднати одразу декілька трендів 2019 року – леопардовий принт і брючний костюм. До слова, під піджаком у моделі була сорочка в тон до вбрання. Її образ доповнили чорні туфлі-човники на високих тонких підборах. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала короткий ролик, прокоментувавши, що дуже любить рожевий колір.



Хайді Клум / Getty Images