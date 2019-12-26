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Хайді Клум замилувала весільними кадрами: якій даті приурочене зворушливе відео

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Гайді Клум та Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

Зіркова пара, яка таємно одружилася у лютому цьогоріч, поділилася в мережі кадрами зі свого італійського весілля. Пишну церемонію 46-річна модель Хайді Клум та 30-річний музикант Том Каулітц зіграли ще в червні 2019. Проте відеоподробицями німецька супермодель вирішила поділитися у першу річницю освідчення.

Хайді Клум оголосила про свої заручини у грудні минулого року. Так, на сторінці топ-моделі в інстаграмі з'явилося чорно-біле фото, на якому вона обіймає бойфренда та демонструє обручку. На такий сміливий крок пара наважилася після десяти місяців стосунків. 

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Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Річницю знакової події Гайді Клум теж вирішила відсвяткувати публічно й розділила щастя сімейного життя разом зі своїми прихильниками. Вона опублікувала відео з розкішного весілля та побажала гарних свят. 

Я сказала "так" рік тому. Моя рука в твоїй. І ми бажаємо Вам щасливого Різдва,
– прокоментувала зірка зворушливі кадри. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Нагадаємо, що весільну церемонію Гайді Клум та Том Каулітц вирішили відсвяткувати лише в компанії найближчих, залишивши громадськість без романтичних подробиць. Тому ексклюзивні кадри зі свята подружжя досі викликають в мережі шквал обговорення. 

До слова, церемонія пройшла на знаменитій яхті Christina O, на якій раніше відбулись передвесільні вечірки легендарної Грейс Келлі і короля Монако Реньє.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Також 46-річна Гайді Клум наважилася змінити своє прізвище за два місяці після весілля, офіційно ставши місіс Кауліц.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Гайді Клум Зіркові весілля
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