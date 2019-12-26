Хайді Клум замилувала весільними кадрами: якій даті приурочене зворушливе відео

Зіркова пара, яка таємно одружилася у лютому цьогоріч, поділилася в мережі кадрами зі свого італійського весілля. Пишну церемонію 46-річна модель Хайді Клум та 30-річний музикант Том Каулітц зіграли ще в червні 2019. Проте відеоподробицями німецька супермодель вирішила поділитися у першу річницю освідчення.

Хайді Клум оголосила про свої заручини у грудні минулого року. Так, на сторінці топ-моделі в інстаграмі з'явилося чорно-біле фото, на якому вона обіймає бойфренда та демонструє обручку. На такий сміливий крок пара наважилася після десяти місяців стосунків.

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Річницю знакової події Гайді Клум теж вирішила відсвяткувати публічно й розділила щастя сімейного життя разом зі своїми прихильниками. Вона опублікувала відео з розкішного весілля та побажала гарних свят.

Я сказала "так" рік тому. Моя рука в твоїй. І ми бажаємо Вам щасливого Різдва,

– прокоментувала зірка зворушливі кадри.

Нагадаємо, що весільну церемонію Гайді Клум та Том Каулітц вирішили відсвяткувати лише в компанії найближчих, залишивши громадськість без романтичних подробиць. Тому ексклюзивні кадри зі свята подружжя досі викликають в мережі шквал обговорення.

До слова, церемонія пройшла на знаменитій яхті Christina O, на якій раніше відбулись передвесільні вечірки легендарної Грейс Келлі і короля Монако Реньє.

Також 46-річна Гайді Клум наважилася змінити своє прізвище за два місяці після весілля, офіційно ставши місіс Кауліц.