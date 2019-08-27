Хайді Клум засвітила пишне декольте та засмаглі ноги на світському заході

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Хайді Клум
Хайді Клум / Getty Images

46-річна німецька топ-модель Хайді Клум прийшла на церемонію вручення премії від MTV, аби підтримати свого 29-річного чоловіка Тома Каулітца. Для світської події зірка подіумів обрала приголомшливе і водночас сексуальне вбрання.

Після розкішного весілля на Капрі та медового місяця неподалік італійського острова засмагла та щаслива Хайді Клум готова повертатися до світського життя. Аби не робити великої паузи, німецька супермодель, одразу ж відвідала церемонію нагородження MTV.

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На червоній доріжці дружина музиканта гурту Тоkiо Ноtel Тома Каулітца у прямому сенсу виблискувала. Хайді Клум засвітилася перед папараці у відвертій чорній сукні, повністю декорованій паєтками. Сексуальності її образу додало глибоке декольте, завдяки якому вона змогла похизуватися пишним бюстом, а також довжина міні. 46-річна Хайді вирішила не приховувати засмаглі стрункі ніжки після медового місяця в Італії. Звабливий look доповнили чорні босоніжки з тонкими смужками, клатч та багато аксесуарів.

Хайді Клум
Хайді Клум / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Хайді Клум
Джерело: LifeStyle 24
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