Чи святкуєте ви Геловін в Україні?
Геловін у 2019 році відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україну це свято прийшло, зокрема, із США і з кожним роком стає все популярнішим.
Дехто вважає, що Геловін не треба відзначати в Україні, адже це не наші звичаї. Інші ж навпаки – залюбки переймають західні традиції.
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Редакція LifeStyle 24 хоче поцікавитись у читачів та дізнатись, чи святкуєте ви "Вечір усіх святих" цього року.
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