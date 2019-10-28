Чи святкуєте ви Геловін в Україні?

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Геловін 2019
Геловін 2019 / unsplash.com

Геловін у 2019 році відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україну це свято прийшло, зокрема, із США і з кожним роком стає все популярнішим.

Дехто вважає, що Геловін не треба відзначати в Україні, адже це не наші звичаї. Інші ж навпаки – залюбки переймають західні традиції.

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Редакція LifeStyle 24 хоче поцікавитись у читачів та дізнатись, чи святкуєте ви "Вечір усіх святих" цього року.

 

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Теги: LifeStyle Геловін Традиції Опитування 24
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