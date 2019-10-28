Чи святкуєте ви Геловін в Україні?

Геловін у 2019 році відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україну це свято прийшло, зокрема, із США і з кожним роком стає все популярнішим.

Дехто вважає, що Геловін не треба відзначати в Україні, адже це не наші звичаї. Інші ж навпаки – залюбки переймають західні традиції.

Читайте також: Геловін-2019: коли і як відзначають моторошне свято

Редакція LifeStyle 24 хоче поцікавитись у читачів та дізнатись, чи святкуєте ви "Вечір усіх святих" цього року.