Хіт Насті Каменських увійшов до Топ-25 танцювальних треків світу: цікаві деталі

Українська співачка Настя Каменських активно пропагує свою музику за кордоном. Днями зірка похизувалась значним досягненням – її пісня "Peligroso" вдруге увійшла до Топ-25 танцювальних треків світу.

Як відомо, Настя Каменських всього за кілька місяців вивчила іспанську мову. Українська артистка вперше презентувала свою пісню "Peligroso" у США, де взяла участь у десятках радіо- та телеефірах.

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Така плідна робота Насті Каменських принесла їй чималий успіх. Саме її хіт увійшов до Топ-25 танцювальних треків світу за версією Billboard. Автори чарту оцінювали популярність треків за січень 2019 року. пісня Насті Каменських "Peligroso" опинились на 24 щаблі. Першу ж сходинку 15-ий раз поспіль посів Ромео Сантос із піснею "Centavito".

Друзі, пісня "Peligroso" знову в топ-чарті Billboard! Це ідеальний початок року,

– з гордістю написала Настя Каменських у своєму блозі.

Варто зазначити, що наразі зірка перебуває в США. У поїздку вона відправилась разом з українським продюсером та екс-колегою по дуету Потапом. Парі приписують романтичні стосунки, однак поки вони ігнорують всі чутки у ЗМІ та мережі.

Дивіться кліп до пісні Насті Каменських "Peligroso": відео