Хіт Насті Каменських увійшов до Топ-25 танцювальних треків світу: цікаві деталі

1086 Читать новость на русском
Хіт Насті Каменських увійшов до Топ-25 танцювальних треків світу
Хіт Насті Каменських увійшов до Топ-25 танцювальних треків світу / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських активно пропагує свою музику за кордоном. Днями зірка похизувалась значним досягненням – її пісня "Peligroso" вдруге увійшла до Топ-25 танцювальних треків світу.

Як відомо, Настя Каменських всього за кілька місяців вивчила іспанську мову. Українська артистка вперше презентувала свою пісню "Peligroso" у США, де взяла участь у десятках радіо- та телеефірах. 

Читайте також: Настя Каменських опублікувала спільні фото з Потапом

Така плідна робота Насті Каменських принесла їй чималий успіх. Саме її хіт увійшов до Топ-25 танцювальних треків світу за версією Billboard. Автори чарту оцінювали популярність треків за січень 2019 року. пісня Насті Каменських "Peligroso" опинились на 24 щаблі. Першу ж сходинку 15-ий раз поспіль посів Ромео Сантос із піснею "Centavito".

Друзі, пісня "Peligroso" знову в топ-чарті Billboard! Це ідеальний початок року,
– з гордістю написала Настя Каменських у своєму блозі. 

Варто зазначити, що наразі зірка перебуває в США. У поїздку вона відправилась разом з українським продюсером та екс-колегою по дуету Потапом. Парі приписують романтичні стосунки, однак поки вони ігнорують всі чутки у ЗМІ та мережі. 

Дивіться кліп до пісні Насті Каменських "Peligroso": відео 

 

Теги: Музика LifeStyle Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1729
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
4043
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 2156
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 3018
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1268
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 1258
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук