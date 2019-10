"Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року

У 2019 році вийшло чимало вибухових фільмів, серед яких "Одного разу в Голлівуді", "Паразити", "Король Лев" та інші. Здавалося б, чим може здивувати кінематограф наступного року? Але в мережі вже з'явився список найочікуваніших прем'єр 2020 року.

Лонглист найочікуваніших фільмів прийдешнього 2020 року з'явився на сторінці видання Rotten Tomatoes. Він складається з 52 вибухових стрічок, які іноземні кінематографи готують представити фанатам вже зовсім скоро.

Серед прем’єр фільми у жанрах жахи, екшн, комедія, фантастика, бойовики та інших популярних категоріях. Тому всі фанати, він найменшого до найбільшого, знайдуть собі щось до душі. Редакція LifeStyle 24 обрала десять фільмів, які на нашу думку, українські фанати чекають понад усе.

10 найочікуваніших фільмів 2020 року

1. "Поган хлопці 3" або "Погані хлопці назавжди" (Bad Boys For Life)

Прем'єра фільму "Погані хлопці 3" в Україні запланована на 23 січня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Погані хлопці 3": відео

2. "Хижі Пташки (та фантастична Харлі Квін)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)

Прем'єра фільму "Хижі пташки" в Україні запланована на 6 лютого 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Хижі пташки": відео

3. "Кінгс Мен" або "Kingsman: Люди короля" (The King's Man)

Прем'єра фільму "Кінгс Мен" в Україні запланована на 13 лютого 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Кінгс Мен": відео

4. "Уперед" (Onward)

Прем'єра анімаційного фільму "Уперед" в Україні запланована на 5 березня 2020 року.

Дивитися трейлер до мультфільму "Уперед": відео

5. "Ґодзілла проти Конга" (Godzilla vs. Kong)

Прем'єра фільму "Ґодзілла проти Конга" в Україні запланована на 12 березня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Ґодзілла проти Конга": відео

6. Мулан (Mulan)

Прем'єра фільму "Мулан" в Україні запланована на 26 березня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Мулан": відео

7. "Кіборг" (Cyborg)

Прем'єра фільму "Кіборг" в Україні запланована на 2 квітня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Кіборг": відео

8. "Джеймс Бонд 25" або "007: Не час помирати" (No Time to Die)

Прем'єра фільму "Джеймс Бонд 25" в Україні запланована на 9 квітня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Джеймс Бонд 25": відео

9. "Форсаж 9" (Fast and Furious 9) (2020)

Прем'єра фільму "Форсаж 9" в Україні запланована на 21 травня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Форсаж 9": відео

10. "Морбіус" (Morbius)

Прем'єра фільму "Морбіус" в Україні запланована на 30 липня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Морбіус": відео