Хижо: Джамала показала, як носити головний тренд 2019 року – фото

Українська співачка Джамала показала шанувальникам у мережі актуальний образ, який складається з найпопулярніших трендів цього сезону.

Ще рік тому у моду повернулися анімалістичні принти, які швидко оселилися в шафі ледь не кожної модниці. Щоправда, такий тренд є дуже циклічним і міг так само неочікувано потрапити в "антитренди", як і прийшов до нас. Однак наразі цього не сталося і, як переконують дизайнери, принти зебри, пітона, корови леопарда та інших тварин ще декілька сезонів залишатимуться популярними.

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Українська співачка також слідкує за модою. Нові стильні фото Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині артистка позує в довгій сукні-сорочці з пітоновим принтом. Не менш яскравим доповненням стали трендові мюлі з тонкими ремінцями, квадратними носками неонового кольору і також з анімалістичним мотивом.

У підписі Джамала кумедно зазначила, що шукала "леопард", а натрапила на "пітон". На фото жінка позує на сходах київської кав'ярні на тлі пальми.

Є люди, які встигли з’їздити на літній відпочинок, забути про нього і вже знову хочуть у відпустку. Тому, тільки й залишається сидіти під пальмою, пити каву і уявляти себе на березі моря,

– додала вона.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa