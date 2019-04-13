Хлої Кардашян влаштувала неочікуваний сюрприз для дочки: зворушливі фото

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Хлої Кардашян і донька Тру
Хлої Кардашян і донька Тру / Instagram / @khloekardashian

Одна з сестер сімейства Кардашян Хлої відсвяткувала день народження своєї дочки Тру. Знаменитість передчасно народила дівчинку 12 квітня 2018 року від коханого Трістана Томпсона, коли дізналася про його зраду.

Фото зі святкування 1-річчя Тру Хлої опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках дочка Кардашян у білій сукні позує серед рожевих куль. У підписі щаслива мама привітала малюка з днем народження.

З днем ​​народження, моя Тру! Ти моя справжня любов! Для мене велика честь бути твоєю мамою,
– заявила вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Публічно привітав дитину також колишній хлопець Хлої та батько Тру Трістан Томпсон, попередньо вимкнувши можливість коментування.

"Моїй дівчинці сьогодні рік.... Не можу дочекатися, коли ми будемо сидіти вдома весь день і дивитися "Король Лев", – підписав знімки Трістан, якого днями спіймали на черговій зраді з найкращою подругою Кайлі Дженнер – Джордін Вудс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tristan Thompson (@realtristan13)

 

Крім того, сестри Хлої написали зворушливі привітання на своїх сторінках у соціальних мережах.

Моя маленька Тру, вітаю з першим днем ​​народження! Ти особлива. Я не могла і мріяти про найкращу подругу для твоєї кузини Чикаго (дочка Кім, – LifeStyle 24). Я завжди буду поруч з тобою, моя дівчинка. Твоя тітонька Кікі,
– написала Кім Кардашян.

 

"Яке благословення для нашої сім'ї... Ти найдорожчий дар, і я люблю тебе більше, ніж слова можуть передати", – зазначила Кріс Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Хлої Кардашян Кім Кардашян Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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