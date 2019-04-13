Хлої Кардашян влаштувала неочікуваний сюрприз для дочки: зворушливі фото

Одна з сестер сімейства Кардашян Хлої відсвяткувала день народження своєї дочки Тру. Знаменитість передчасно народила дівчинку 12 квітня 2018 року від коханого Трістана Томпсона, коли дізналася про його зраду.

Фото зі святкування 1-річчя Тру Хлої опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках дочка Кардашян у білій сукні позує серед рожевих куль. У підписі щаслива мама привітала малюка з днем народження.

З днем ​​народження, моя Тру! Ти моя справжня любов! Для мене велика честь бути твоєю мамою,

– заявила вона.

Публічно привітав дитину також колишній хлопець Хлої та батько Тру Трістан Томпсон, попередньо вимкнувши можливість коментування.

"Моїй дівчинці сьогодні рік.... Не можу дочекатися, коли ми будемо сидіти вдома весь день і дивитися "Король Лев", – підписав знімки Трістан, якого днями спіймали на черговій зраді з найкращою подругою Кайлі Дженнер – Джордін Вудс.

Крім того, сестри Хлої написали зворушливі привітання на своїх сторінках у соціальних мережах.

Моя маленька Тру, вітаю з першим днем ​​народження! Ти особлива. Я не могла і мріяти про найкращу подругу для твоєї кузини Чикаго (дочка Кім, – LifeStyle 24). Я завжди буду поруч з тобою, моя дівчинка. Твоя тітонька Кікі,

– написала Кім Кардашян.

"Яке благословення для нашої сім'ї... Ти найдорожчий дар, і я люблю тебе більше, ніж слова можуть передати", – зазначила Кріс Дженнер.