Хочу побачити, які ж вони українські дівчата, – співак Maluma прокоментував свій виступ у Києві

Колумбійський співак Maluma, який співпрацює з популярними артистами, зокрема, Мадонною та Шакірою, вперше приїде до України. Артист зізнався, що в очікуванні свого концерту, адже про Київ він чув досить багато.

Як Maluma розповів у програмі "Світське життя", у нього триває світове турне, яке приголомшує артиста несподіваними витівками прихильників. Так, під час виступу в іспанському Лісабоні жінки закидали сцену спідньою білизною. Від цього 25-річний колумбієць дещо збентежився та не знав, що робити з такими подарунками фанів.

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"Кілька днів тому у мене був концерт у Лісабоні. Там була дуже крута сцена – по центру арени, тобто я виступав просто серед натовпу і дівчата жбурляли в мене білизною – бра, трусики. Я і такий думаю: "Боже мій, що я маю з усім цим робити: забрати додому чи лишити на сцені". Я був розгублений, але це було щось особливе", – поділився Maluma.

Артист зізнався, що перед виступом намагається якомога більше гуляти містом та пізнавати культури інших країн. Тому і в Києві Maluma запланував похід визначними місцями столиці. Однак колумбієць багато чув про красу українських жінок, відтак під час екскурсії та свого виступу прагне побачити вітчизняних красунь.

Скажу дуже відверто: усі тільки говорять про дівчат та жінок з України. Звичайно, я хочу прогулятись визначними місцями Києва. Але я із захопленням чекаю можливості побачити, які ж вони українські дівчата,

– з гумором зізнався Maluma.

Знаменитий співак додав, що його концерт 8 липня відкриватиме Настя Каменських. Maluma був у захваті від треку Peligroso та, дізнавшись про те, що вона вивчила іспанську мову за 3 місяці, жартома пообіцяв, що теж буде пізнавати українську.