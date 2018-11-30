Ходила по київських стрип-клубах та Дарницькому мості: в мережі з'явився новий кліп Майлі Сайрус

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Скріншот з відеоролика

Відеокліп на нову пісню поп-виконавиці Майлі Сайрус та діджея Марка Ронсона "Nothing Breaks Like a Heart", який знімали у Києві, з'явився нa YouTube в п'ятницю, 30 листопада. За дванадцять годин його переглянуло майже півтора мільйона людей.

Кліп американської співачки Майлі Сайрус та британського діджея Марка Ронсона з'явився на YouTube-каналі виконавця. Їх спільне творіння підкорило мережу та отримало безліч компліментів від шанувальників.

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Для зйомок відеокліпу на пісню "Nothing Breaks Like a Heart" зірки обрали Київ, а саме – залізничний Дарницький міст та центральні стриптиз-клуби. Майлі Сайрус відвідувала столицю України вкінці жовтня в оточенні знімальної групи. Саме тоді стало зрозуміло, що зйомки її нового кліпу відбуваються в Києві. До слова, заради її творіння Даринцький міст перекривали на два дні.

За сюжетом, Майлі втікає по шосе та переховується в стриптиз-клубах від місцевої поліції, а вздовж узбіччя вишикувались люди, які підтримують її. 

Дивитись кліп Майлі Сайрус та Марка Ронсона на пісню "Nothing Breaks Like a Heart" (відео):

Варто зазначити, що Майлі Сайрус – не перша знаменитість, яка саме в Україні вирішила знімати кліп. Так, у серпні 2018 року британська поп рок-група Suede презентувала кліп на пісню Life Is Golden, який був відзнятий в українській Прип'яті. Окрім цього, на вулицях Києва співачка Джорджа Сміт створила яскравий ролик на пісню Let Me Down. Також рок-гурт Bring Me The Horizon створив відеокліп у Києві.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва
Джерело: 24 канал
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