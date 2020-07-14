Українська акторка вже восени з'явиться на екранах у ролі головної героїні проєкту "Холостячка". Ксенія Мішина зізналася, що наважилася будувати свої стосунки під прицілом камер, адже вірить, що кохання можна знайти й на реаліті-шоу. Вона запевняє, що не буде грати й залишатиметься щирою.

Переможниця "Танців з зірками" має неабиякий досвід роботи перед камерами. Проте участь у проєкті "Холостячка" стала для Ксенії Мішиної справжнім викликом. На особистій сторінці в інстаграмі вона зізналася, що хвилюється перед стартом романтичного шоу, проте налаштована зустріти кохання всього свого життя саме там.

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Акторка наголосила, що безліч подружніх пар формуються на знімальному майданчику, що яскраво доводить український шоу-бізнес. Кохання знаходять й в офісах, клубах, під час подорожей, тому реаліті-шоу – чудова нагода побудувати щасливі стосунки.

Ксенія Мішина попри скептичне ставлення багатьох шанувальників запевняє, що буде справжньою та відвертою, адже проєкт "Холостячка" з'явився у її житті в найбільш вдалий момент. Якщо раніше зірка повністю віддавалася своїй кар'єрі, то тепер готова до нових серйозних стосунків. Як і будь-яка дівчина, вона прагне відчувати турботу та любов коханого чоловіка.

Вперше перед камерами я не стану грати, я буду щирою і максимально відвертою… Я буду жити цей проєкт. Я сміливо приймаю цей виклик, тому що мені вже дуже хочеться побути слабкою і ніжною,

– наголосила Ксенія Мішина.