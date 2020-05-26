"Холостяк" із 7 сезону Дмитро Черкасов знявся у романтичній фотосесії з дружиною

Головний герой шоу "Холостяк-7" та плавець Дмитро Черкасов сьогодні, 26 травня, святкує свій день народження. Чоловіку виповнилось 33 роки і з нагоди свята його кохана дружина Олександра оприлюднила спільні світлини з чарівної фотосесії.

Нова фотоісторія зірки "Холостяка" та Олександри відбулась два дні тому за Києвом, де пара разом з помічниками відправилась на красиву локацію посеред лісу. Чоловік з дружиною одягнули стильні образи, які гармоніювали між собою, а для ефектності зйомки вони взяли білий скутер. Окрім відео з бекстейджу фотосесії, жінка залишила на своїй інстаграм-сторінці ніжне привітання з днем народження свого коханого.

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"Коханий, ти найголовніша людина у всьому Всесвіті для нашої сім'ї! Ти наш тил і в той же час найдобріше серце! Ти – чоловік, ти – батько! Ти – чемпіон! Ти – людина, якою можна пишатися і ставити в приклад! Ти – моя людина. Будемо щасливі в цей день, як і в усі 365. Я люблю тебе, з днем народження", – привітала Олександра.

У своєму інстаграмі Дмитро Черкасов також поділився одним кадром з фотосесії, де пожартував, що 33-річчя називає "віком Христа". Чоловік від усього серця подякував усім за слова привітань.

Ось вони – мої 33. Як я кажу своїй дружині – вік Христа! За день до того до мене прийшли думки, а чого ж я досяг в ці роки. В цілому життям я задоволений: досягнення в спорті, сім'я, дитина – Марк! Сподіваюся, надалі не підведу своїх дітей, свою дружину, свої цілі і не втрачу себе!

– написав у мережі колишній "холостяк".

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Що відомо про роман Дмитра Черкасова та Олександри?

Герой сьомого сезону шоу "Холостяк" у 2016 році Дмитро Черкасов так і не зміг побудувати щасливих стосунків із переможницею проєкту Лідою Немченко. Але участь в шоу допомогла йому знайти справжнє кохання. Дівчина Олександра була захоплена чоловіком, тому наважилась йому написати в інстаграмі, після чого отримала відповідь. Вже через місяць вони вперше зустрілися. Так і почався їхній роман. 22 вересня 2018 року пара одружилась, а 4 лютого 2019 року Дмитро і Олександра стали батьками сина Марка.