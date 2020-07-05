"Холостяк" Максим Михайлюк заінтригував мережу фотографією з ймовірною обраницею – фото

Герой десятого сезону романтичного шоу країни "Холостяк" Максим Михайлюк підігрів чутки про роман із супермоделлю Дарією Хлистун. Він оприлюднив фото та відео, на яких показав, як разом із дівчиною літає на гелікоптері над вечірнім Києвом.

Після проєкту стосунки Максима та його обраниці Даші Ульянової не склалися. Нещодавно чоловік зізнався, що його серце вже зайняте, проте ім'я дівчини та інші подробиці не назвав. Тепер у своїх інстаграм-сторіс він оприлюднив фото, на якому ніжно обіймає успішну українську модель Дарію Хлистун.

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Максим Михайлюк та його ймовірна обраниця

Макс поширив у мережі фото, яке викликало справжній резонанс. Він позує разом із Дарією на тлі нічного Києва. Михайлюк вирішив влаштувати дівчині політ на гелікоптері. Саме тому пара зображена на вертольотному майданчику поруч із цим повітряним транспортом.

Таке фото неабияк заінтригувало шанувальників, адже декілька днів тому модель також публікувала кадр, на якому постала разом із пілотом. Дарія та Максим позували на території клубу Ibiza Beach Club в Одесі. Ще після цього користувачі мережі почали говорити про їхній роман. Наразі Максим та Дарія не підтвердили і не спростували такі припущення.



Максим Михайлюк із ймовірною обраницею / Instagram-Stories / @flymax305

Макс також поділився роликом, що зачаровує свою красою. Він показав неймовірні моменти польоту над нічною столицею, які заворожують.