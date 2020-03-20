Холостяк 10 сезон 3 випуск: з ким Максим вперше поцілувався на шоу та як пройшли побачення

Третій випуск популярного романтичного проєкту "Холостяк-10", який пройшов у п'ятницю, 20 березня, вразив черговими інтригами та подіями. І хоча деякі учасниці справили хороше враження на Максима Михайлюка, інші – втратили шанс на підкорення серця омріяного чоловіка. Хто ж зумів пройти у наступний випуск "Холостяка" та чим запам'ятався цей ефір – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

У новому – 3 випуску шоу "Холостяк" 10 сезон дівчата продовжили запеклу боротьбу за головного чоловіка проєкту.

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Індивідуальне побачення з Дариною

У попередньому випуску Дарина отримала подарунок – індивідуальне побачення з Холостяком. Пара пішла кататися на ковзанах. Максим та Дарина розмовляли на особисті теми: дівчина розповіла про своє хобі – художню гімнастику, натомість Максим сказав, що він у минулому грав у футбол.

Вийшло дуже романтичне побачення – пара обіймалася, що трохи їх зблизило. Після цього Максим відійшов, а дівчині принесли лист, де була написана адреса, куди мала прийти Дарина на другу частину побачення.

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Дівчина приїхала в романтичне місце – оранжерею, де її чекав Максим. Пара пила вино та розмовляла на відверті теми, зокрема і про своє перше кохання. Після побачення Холостяк подарував Дарині троянду і зізнався, що має до неї симпатію. Натомість дівчина вирішила використати своє бажання, яке вона мала, і сказала, що хоче його обійняти. Проте захоплені один одним Максим та Дарина поцілувалися.

Згодом дівчата, які чекали на пару отримали коробку, де був подарунок для Богдани від Ольги, яка покинула проєкт, – ключ.

До дівчат підійшов ведучий, який вирішив розважити дітей грою. Учасниці мали по черзі відкривати фото зі своїх соцмереж, а ведучий ставив питання, які стосувалися світлини. Найкмітливіша дівчина мала перемогти і отримати бонус.

Не всі учасниці змогли правильно відповісти на питання. І лише три дівчини Богдана, Наталія та Юлія отримали бонус – вони отримали доступ до інстаграм-сторінки Максима Михайлюка. Учасниці обговорювали його фото та були в захваті від них. Вони навіть написали повідомлення Холостяку та скинули фото свого тріо.

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Згодом до дівчат знову прийшов ведучий, який намагався визначити серед всіх ідеальну дівчину. Дівчата визначили критерії і оцінювали самі себе. Так, найідеальнішою, за їх оцінками, виявилася Аліна.

Сніданок та індивідуальне побачення з Богданою

Зранку наступного дня Богдана, яка отримала ключ від квартири Холостяка, вирішила заглянути до нього в гості. Проте Максима в будинку не виявилося, адже він був на пробіжці, тому дівчина вирішила зачекати.

Учасниця приготувала Холостяку сніданок – вівсянку з фруктами. А після цього вони поїхали на тренування Максима, адже йому як пілоту потрібно займатися кермуванням літака. Після цього Холостяк вирішив поспілкуватися з учасницею наодинці, і Богдана розповіла історії зі свого життя. Пара сміялася та поводилася невимушено, їм сподобалося спілкування одне з одним.

Індивідуальне побачення з Анною

Після цього Холостяк запросив на індивідуальне побачення Анну, яка при знайомстві подарувала йому власну картину. Пара відправилася на гончарний майстер-клас, проте пере цим вони вирішили побити кілька тарілок, щоб "зруйнувати" так минуле. Тому Максим та Анна поділилися своїми особистими не дуже приємними історіями.

Потім пара зліпила тарілку та розповіли один одному історії зі свого дитинства. А ввечері вони продовжили побачення в ресторані. Там Максим розповів про свої позитивні якості, а Анна – про жіночі слабкості. Їм сподобався проведений час. А Максим в кінці подарував учасниці троянду.

Церемонія вручення троянд

Після цього, за проханням Максима, всі учасниці поїхали до магазину, аби вибрати собі купальники. Коли дівчата повернулися, на їх чекала церемонія троянд, чого вони точно не очікували.

Холостяк вирішив поспілкуватися з двома дівчатами – Аліною та Анною, які стали "найідеальнішими" у власному оцінюванні. Дівчата розповіли, чому вони поставили собі такі бали. Після цього Максим обрав для спілкування Дану. Холостяк запитував її по роботу та власне життя і вона не соромилася відповідати. Так, чоловік з’ясував, що учасниця дуже ревнива. Але Максим сказав, що не впевнений щодо таких стосунків і відправив її додому.

Нарешті Максим Михайлюк приступив до вручення троянд на шоу "Холостяк". Раніше першу троянду отримала Дарина ще на побаченні на ковзанах. А друга троянда від Холостяка дісталася Анні, яка ходила з ним на гончарне побачення.І третю квітку у 3 випуску він вручив Наталії.

Наступною до Максима підійшла Олена. Холостяк сказав, що не хоче витрачати її час даремно і попрощався з нею.

Далі вийшла Богдана, яка провела сьогодні з Холостяком ідеальне побачення. Дівчина отримала троянду від Максима. Також Холостяк вручив троянди Юлії, Вікторії, Ользі, Насті та Христині. Останню троянду Максим віддав Аліні. Натомість Анна покинула проєкт. Максим сказав, що дівчина не підходить йому і провів її до машини.

Холостяк 10 сезон 3 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)