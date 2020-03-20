Холостяк 10 сезон 3 випуск: шоу покинули Дана, Альона та Анна

Після напруженого попереднього випуску шоу "Холостяк" залишили одразу три учасниці. В третьому випуску ще кілька претенденток на серце Максима Михайлюка не справили враження та покинули проєкт. Більше – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Під час другої у проєкті "Холостяк" 10 cезон церемонії троянд, шоу покинули знову 3 учасниці.

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Максим першою відправив додому Дану, яка на першому випуску шоу робила йому масаж. Холостяк пояснив їй, що він ревнивий і йому не подобається, що робота дівчини пов’язана з чоловіками. Так, 21-річна працює – масажисткою-реабілітологом у своїй студії краси.

Відомо, що вона також займається верховою їздою та мріє побудувати міцну сім’ю. Окрім того, хоче відкрити свій реабілітаційний центр і допомагати людям.

Другою шоу покинула Альона на вручення троянд. Холостяк сказав, що не хоче витрачати її час даремно і попрощався з нею.

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Зазначимо, що учасниця працює IT-хантеркою (фріланс-рекрутер, HR-менеджер). Займається фотографуванням, моделінгом, pole dance та exotic dance. Вона мріє створити міцну сім’ю, та зустріти кохану людину, а також реалізувати себе як фотограф.

Третьою проєкт "Холостяк" покинула Анна. Максим сказав, що дівчина не підходить йому і провів її до машини.

Додамо, що дівчина живе в Києві з батьками та працює юристом. Захоплюється музикою та плаванням і мріє створити щасливу та міцну сім’ю.

Холостяк 10 сезон 3 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

Що відомо про шоу "Холостяк"?Популярне реаліті-шоу побачень з'явилося в березні 2011 року. Зазначимо, що шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.



Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк. У кожному випуску головний герой зустрічається з дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і продовжити участь у проєкті.