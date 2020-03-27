Холостяк 10 сезон 4 випуск: у кого виникла справжня іскра та хто залишився у проєкті без троянди

Четвертий випуск найдраматичнішого шоу в Україні "Холостяк" 10 сезон вже відгримів! У ньому вже можна побачити справжні інтриги, шалені емоції та почуття, які виникають між головним холостяком країни та деякими учасницями! Дивіться 4 випуск і не пропустіть найцікавішого!

Новий випуск шоу "Холостяк" 10 сезон за серце Максима Михайлюка змагались 10 дівчат, але деякі з них попрощались з проєктом назавжди.

Цікаво Холостяк 10 сезон 4 випуск: хто покинув шоу в цьому ефірі

Подорож до Таїланду та перше індивідуальне побачення

10 привабливих учасниць 10 сезону проєкту прилетіли на розкішний відпочинок у Таїланд. І при вході на територію вілли дівчат чекали смачні коктейлі і запрошення на індивідуальне побачення лише для однієї дівчини – дитячої аніматорки Христини.

Максим Михайлюк вважає Христину красивою, розумною та вихованою дівчиною, тому саме з нею він хотів провести перший день в Таїланді. Дівчата, звісно ж, були від цього не в захваті. Сама ж Христина сподівалась, що побачення буде ніжним та романтичним, хоча відчувала неймовірне тремтіння. Максим обіцяв, що побачення буде справжнім сюрпризом для неї – він її відвіз на одну з найбільших ювелірних фабрик Азії, де він запропонував їй обрати дорогоцінні прикраси.

Окрім покупки чарівного кольє та браслету з перлин пара зіграла ще в цікаву гру, де за однакові відповіді у грі вони могли отримати знижку на покупку. Максим одразу сказав, що для нього ця знижка є неважливою, але це чудовий спосіб краще дізнатись одне про одного. Так вони відповіли разом на 10 питань, 5 з яких зійшлись у відповідях, через що вони отримали 25% знижки на прикраси.

До слова Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу

Після приємних вражень Максим та Христина усамітнились та відправились на романтичну вечерю, що пройшла в чудові атмосфері. Там вони більше цікавились одне одним, де Максим, зокрема, зізнався про минулі невдалі стосунки, у яких його зрадила дівчина. Христина у свою чергу теж відкрилась і розповіла, що її колишній бойфренд одружився з іншою дівчиною, обманюючи їй. Холостяк вирішив не чекати та подарувати їй першу червону троянду 4 випуску.

Але на цьому побачення не закінчилось, тому пара вирішила продовжити вечір у басейні, де роздягнулась лише до білизни. Там і стався перший пристрасний поцілунок пари. Хоча Христина дівчатам сказала, що у них не було поцілунку, а було дещо більше ніж він. Правда це чи ні – можливо, дізнаємось згодом.

Групове побачення з таємничим другом

Поки Христина відпочивала з Максимом, дівчата не сиділи без діла. Для них від ведучого "Холостяка" Григорія Решетника була цікава гра. Вони повинні були разом відповісти на низку питань, де запитувалось, хто матиме перший поцілунок в Таїланді, хто перший полетить до Києва і таке інше. Тому, дівчата у гострій суперечці визначили, що перший поцілунок матиме Настя; а перша "вилетить" з 10 учасниць – Аліна.

А поки дівчата визначались з відповідями на питання, дівчинка з обслуговуючого персоналу принесла їм запрошення на групове побачення, де були вписані імена Аліни, Олі і Юлі. Холостяк запросив їх відзначити день народження друга Максима. Учасниці 10 сезону були не в захваті такої ідеї, але зустрічі чекали однаково.

Максим у програмі "Холостяк" вирішив зробити дещо екстримальне побачення, тому його другом виявився "корінний тайландець" – трирічний слоник. Дівчата були в справжньому шоці, а Аліна, щоб виділитись, навіть везла для цього таємничого друга смачний обід і була неабияк вражена, що цим другом стала тваринка. Але вони сподобались одне одному, і Максиму було дуже приємно спостерігати за дівчиною і слоником, в той час як дівчата відчували себе по-справжньому ніяково.

До теми Холостяк 10 сезон 3 випуск: з ким Максим вперше поцілувався на шоу та як пройшли побачення

Дівчата разом з Максимом влаштували слонику справжнє свято – вони зробили йому торт із фруктів, надули повітряні кульки, помили його та навіть прибрали за ним. Після цього компанія з чотирьох відправилась на спільну вечерю, щоб нарешті відпочити. Максим одразу ж пішов на особисту зустріч з Олею, оскільки вона, за думкою холостяка, почувала себе на побаченні доволі відсторонено. Але після зустрічі з чоловіком дівчина більше відкрилась і зізналась, що їй побачення сподобалось, але Максим запідозрив брехню, оскільки бачив її реакцію на це все вдень.

Наступною на розмову Максим покликав Аліну, яка "з ходу" поділилась, що побачення їй дуже сподобалось. Також дівчина розповіла, що у неї було в минулому – вона працювала прибиральницею у готелях США. Таку працю холостяк оцінив, бо не на словах знає, що будь-який добробут дістається лише невтомною роботою.

І останньою на зустріч з холостяком пішла Юлія. Про неї Максим мав не надто хорошу думку, адже бачив, що дівчині, яка зазвичай живе в розкоші, було неприємно прибирати за слоном, ще й у красивому образі. Учасниця вирішила під час розмови піти ва-банк та подарувати йому іграшку-хом'ячок.

Максиму Михайлюку було не так легко вирішити, кому дати троянди після побачення, тому він відійшов, щоб зібратись наодинці зі всіма думками. Результат він вирішив сказати на церемонії троянд.

Пізнання культури Таїланду

Максим прийшов на зустріч з усіма учасницями "Холостяка", які вже чекали його на просторій терасі. Чоловік зізнався, що його з цією країною пов'язує один момент – його наставник по тайському боксу родом з Таїланду. Тому він прагне більше дізнатись про країну та пізнати її традиції. Одна з них – це спалювати у бочці речі, які колись були пов'язані з проблемами, і таким чином звільнятись від негативу. Що зробив і Максим, і дівчата.

Кожна історія була по-особливому важкою та болючою, та Максим намагався підтримати кожну дівчину. Одна з історій особливо його вразила. Учасниця Настя розповіла, що колись її хлопець вкоротив віку прямо під час їхньої сварки, тому коли вона прощалась зі своєю старою SIM-карткою, кидаючи її у вогонь, вона насправді не могла забути ні його, ні його номер телефону, який тримала у журналі контактів 4 роки.

Окрім першого обряду, Максим оголосив про наступний обряд, де кожній людині потрібно було вчепити стрічку на руку з рисою характеру, яка їм, на їхню думку не вистачає. Кожна з дівчат обрала те, чого їм бракує у стосунках чи повсякденному житті. Деякі з рис особливо здивували як дівчат, так і чоловіка, втім обряд був доволі цікавим. Після цього всі дівчата та сам холостяк облились водою та були у справжньому шоці, коли Максим одразу ж заявив, що відбудеться церемонія троянд.

Церемонія троянд

Після усіх обрядів очищення, Максим застав зненацька дівчат та одразу влаштував церемонію троянд. Під час особистої зустрічі із Вікторією він подарував їй другу троянду у 4 випуску. Наступною на зустріч пішла Наташа, яка одразу ж запропонувала йому свій тайландський тірамісу. Але холостяка найбільше цікавила вірність у дівчині, оскільки вона якось зізнавалась, що зрадила колишньому партнеру з іншим. З цього Максим зробив свої висновки.

Наступні троянди отримали Даша, Аня, Настя, Дана, Аліна та Оля. Наташа і Юля стали претендентками на виліт у проєкті "Холостяк" 10 сезон, але зрештою він попрощався лише з Юлією, а Наташі подарував останній шанс – запрошення на групове побачення з іншими дівчатами, але без троянди. Втім, Максим їй подарував путівку на наступний тиждень шоу.

Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.