Холостяк 10 сезон 9 випуск: побачення дівчат в Єгипті і скандальне повернення Даші

У популярному шоу "Холостяк" 10 сезон в 9 випуску пристрасті розгорілись не на жарт! В останніх випусках проєкту дівчата стали справжніми суперницями, які не готові віддавати іншим свого омріяного чоловіка – Максима Михайлюка.

У шоу "Холостяк" 10 сезон залишилось лише п'ятеро дівчат, які ще з більшою наполегливістю боролись за серце Максима. Майже усіх чекали романтичні побачення у Єгипті, тому читайте далі, як розвивались їхні стосунки у теплих краях.

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Побачення Даші і Макса в Єгипті

Поки Дана, Христина, Аліна та Віка думали, що Даша покинула шоу у 8 випуску, хитра Даша полетіла на індивідуальне побачення в Єгипет. Там Максим запланував максимально провести з нею час, про що Даша мріяла стільки часу. Їхня перша зустріч відбулась в аквапарку. Таке місце холостяк обрав спеціально, адже на минулому груповому побаченні з дівчатами, де була Даша, їй тоді все не сподобалось. Тому Максим вирішив пожартувати і знову привезти в аквапарк. Але після першого смузі він зав'язав їй очі та все ж відвіз її у пустелю. Даша була неймовірно вражена.

Він запропонував їй вперше зайнятись сандбордингом – їзді на сноуборді по піщаних дюнах. Після першого невдалого падіння Даші у неї включився спортивний азарт, тому вони ще не один раз спільно спустились з гори по піску. Щоб зняти втому, пара поїхала на спа-процедури. Там Максим запропонував їй зробити масаж, що стало дуже романтичним моментом їхнього побачення. Після масажу холостяка, Даша вирішила теж зробити йому легкий масаж.

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А завершенням вечора на шоу "Холостяк" стало спільне купання в джакузі та келихи шампанського, де вона зізналась про складну конкуренцію з дівчатами та особисті страхи у стосунках з Максом. Там холостяк і вирішив, що до церемонії троянд вона не буде з'являтись у будинку, де вона живе з дівчатами у Києві, а приїде одразу на саму церемонію. Всі переживання Даші зникли одразу з пристрасним поцілунком Макса у спа.

Випробування у казино для Віки

Вслід за Дашою у Єгипет полетіла на побачення з Максом і Віка. Вона аж ніяк не очікувала на запрошення, хоча дуже цього хотіла. Їхнє побачення відбулось у розкішному казино, де Віка приміряла свою неймовірну чорну сукню, що підкреслила її форми, а Максим – вишуканий костюм. Учасниця "Холостяка" попросила Макса бути його талісманом у казино, а він вирішив випробувати її на те, як вона розпорядиться 1 тисячою доларів в азартних умовах.

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У казино в них був виграш, втім все пішло не за планом, коли вони зіграли у блек-джек. Після кількох невдач вони програли і на запитання Макса, що було би, якби таке сталось у їхньому спільному житті. Віка відповіла, що це чудова перевірка на міцність стосунків, хоча холостяку здалось, що вона злукавила і відповіла йому те, що він хотів почути. Їхнє побачення завершилось романтичною вечерею у ресторані та поцілунком.

Групове побачення Аліни та Христини

Наступними у Єгипет з Києва вилетіли Аліна та Христина, поки Дана залишилась одна в "холостяцькому" маєтку. Дівчата дуже очікували на зустріч з Максом, хоча не приховували, що хотіли індивідуальні побачення. Спочатку вони прокатались на конях на морському узбережжі, де чудово провели час, а потім пили охолоджуючі смузі на пікніку під палаючим сонцем. Вже ввечері Аліна, Христя та Макс зустрілись за вечерею у розкішних образах. Під час вечері у 9 випуску Макс провів з дівчатами індивідуальні розмови, де краще дізнався про дівчат.

Церемонія троянд

Церемонія троянд у цьому випуску "Холостяк" була однією з найрозкішніших, адже всі дівчата були у червоних сукнях. Але головною перчинкою вечора стало обіцяне Максом повернення Даші, яке спантеличило усіх дівчат. Всі були у повному шоці, але кожен з них намагався втримати свої емоції до закінчення церемонії, лише за кадром дозволили собі слабинку, пустивши сльози.

Відтак, на церемонії нагородження Максим Михайлюк вирішив дати троянди Віці, Дані, Даші та Христинає. Відтак Аліна покинула проєкт "Холостяк" назавжди.

Холостяк 10 сезон 9 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.