Холостяк 10 сезон 2 випуск: хто з дівчат отримав унікальний ключ до житла Максима Михайлюка

Після напруженого старту проєкту "Холостяк" глядачі та учасниці шоу мали змогу познайомитись у 2 випуску з головним холостяком країни – Максимом Михайлюком. Деякі дівчата не справили особливого враження на чоловіка та покинули проєкт, а деякі – шанс на підкорення серця омріяного чоловіка.

У новому випуску "Холостяк" 10 сезон дівчата розпочали свою боротьбу за головного чоловіка проєкту.

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Перед заселення у будинок, в якому вони житимуть на час шоу, поселелись не всі. Ведучий Тимур Мірошниченко сказав дівчатам, що деякі з них зможуть особисто поспілкуватись з Михайлюком, адже у 1 випуску не всі учасниці мали зустріч тет-а-тет з холостяком. І поки половина дівчат обирали кімнати для проживання, інша вісімка поїхали на перегони на маленьких машинках, де їх і зустрів Михайлюк.

Перегони на картингу

Переможниця мініперегонів на картингу могла отримати цікаву чекову книжку побажань, де всі дівчата спочатку записали по одному побажанню, а коли вже всі записали, то стало відомо, що переможниця зможе втілити на проєкті всі записані дівчатами побажання. А особливим сюрпризом на шоу "Холостяк" став ключ до квартири Максима, який він одразу віддав учасниці Олені, щоб та приходила до нього у гості в будь-який момент. Максим і дівчина ненадовго відійшли на особисту зустріч, де дівчина з Одещини зізналась, що має глухонімих батьків, яких все життя хотіла вилікувати, але потім зрозуміла, що у такому зрілому віці дефект батьків вже не виправити.

Щодо картингу, то Михайлюк придумав цікаве завдання для дівчат: вони парами сідали у машинку, але Максові зав'язували очі і садили за кермо, в той час як дівчата повинні були разом з ним керувати машиною за допомогою вказівок. Для холостяка, за його словами, таке завдання показувало рівень його довіри до дівчат. Валерія першою викликалась поїздити з Максимом, але давала доволі складні вказівки, які були недієвими, через що весь шлях на картингу вона проїхала більше ніж 6 хвилин.

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Аліна стала другою і з великою радістю та успіхом провела час з Максимом на картингу, і проїхала весь шлях за 4 хвилини 45 секунд. Після цього пара пішла поспілкуватись, чим справила дуже приємне враження на холостяка. Стало відомо, що у віці 24 років вона вже отримала три освіти, чим вразила чоловіка. Але разом з цим вона дозволила собі дізнатись, що у день зйомок 2 випуску пройшов 1 рік з моменту, коли вона потрапила під колеса машини. Максиму в один момент стало незручно через те, що його перше особисте знайомство з дівчиною відбулось знову за участю навіть маленьких автомобілів, але зустріч завершилась на приємній ноті.

Наступні поїздки з Михайлюком на шоу "Холостяк" відбулись доволі швидко, але під час поїздки Христина з Донеччина мала найбільше зацікавлення зі сторони холостяка. Дівчата помітили, що він до неї мав особливу прихильність. А сама вона старалась якомога довше бути з ним на картингу, спеціально врізаючись в перепони. Під час особистої зустрічі Христина зізналась, як її сім'я зараз живе на Донеччині, але з теплом згадала, як її виховувала бабуся.

Після всіх перегонів перемогу на картингу отримала Олена, яка на початку випуску отримала ще й ключ від квартири холостяка. Вона проїхала весь проміжок на картингу з чоловіком лише за більше ніж 2 хвилини. Одразу ж після "випробування" Михайлюк вирішив не тягнути "кота за хвіст" та вручив першу троянду одній з учасниць, але перед цим пішов на розмову з Валерією, яка була надто емоційною на картингу. Максим не розумів, чому розвага обернулась для дівчини справжнім стресом. Довго не думаючи, Максим попрощався з 25-річною учасницею Валерією з Києва.

А от першу троянду 2 випуску шоу "Холостяк" він вручив 23-річній Христині.

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Індивідуальне побачення з Наталією

Під час перегонів на картингу учасниця проєкту зізналась, що любить несподіванки. Так і сталось – під час вечірнього кавування з дівчатами головний холостяк країни зайшов у будинок, де живуть дівчата, і запросив її на побачення. Дівчина неабияк схвилювалась, адже не була готова до зустрічі і виглядала зовсім по-домашньому, але він підхопив її на руки, заніс в автівку і всі сумніви щодо щирості чоловіка одразу розвіялись. Пара приїхала у столичний торговий центр, де Максим запросив її на романтичну вечерю.

А поки пара ніжно розмовляла та дізналавась одне про одного, Тимур Мірошниченко влаштував пізнавальні ігри з дівчатами біля вогнища. Одна з учасниць, Аня, неочікувано для себе зізналась на шоу, що її колишній бойфренд жорстоко бив дівчину, коли був у стані алкогольного сп'яніння. Довгий час вона нікому не могла цього сказати через сором та боязнь вчинити біль рідним своєю розповіддю. А от дівчина Лея у свою чергу зізналась, що після місяця стосунків з чоловіком погодилась на його пропозицію одруження, але перед весіллям її найкраща подруга зрадила їй з ним.

В той же час Максим та Наталія отримували задоволення від компанії одне одного та навіть змогли потанцювати. Дівчина вразила чоловіка своєю щирістю, тому вручив Наталії другу троянду у 2 випуску проєкту "Холостяк".

А поки холостяк роздумував про дівчат та троянди, які їх заслуговують, ведучий Тимур передав йому романтичного листа від учасниці Дани, яка досі не мала можливості з ним особисто поспілкуватися. У шоу дівчина зізналась, що через вірші часто виражає свої еротичні фантазії, а коли має закоханість у чоловіка – зазвичай, дуже вільно почувається з ним у ліжку.

Церемонія троянд

І свою другу церемонію троянд привабливий холостяк розпочав з побачення з Даною – тою самою, яка написала йому вірша. Вони пішли на балкон, де споглядали разом за вечірнім Києвом та дивились у телескоп на зорі. На окрему зустріч Максим покликав Вікторію, Олену та Аню і з неї холостяк зробив власні висновки.

Індивідуальну розмову з чоловіком мрії на шоу "Холостяк" також мала і Лея, де дівчина поділилась, що хотіла завжди мати яскраву зовнішність через те, що в дитинстві вважала себе непримітною "пухкенькою" дівчинкою. Але чоловіком все ж здалось, що претендентка на його серце аж занадто стежить за своїми змінами у зовнішності, через що попрощався з нею у проєкті.

Завоювувати серце холостяка на відвертій розмові пішла смілива Альона, яка зазначила, що їй важливо розуміти хобі та вподобання бойфренда. На запитання Максима, чи стрибнула би вона з ним з парашутом, дівчина відповіла негативно, тому що не готова до радикального екстриму.

Нарешті Максим Михайлюк приступив до вручення троянд на шоу "Холостяк". І третю у 2 випуску квітку він вручив Дані, яка писала йому вірш, та подарував карту зоряного неба, на якій були зображені зірки, що були в день їхнього знайомства на небі. Наступні троянди були призначені для Юлії, Дані, Юлії, Насті, Вікторії, Олі, Ані з Києва, Альоні і Ані з Дніпра. Щоб зрозуміти позицію Олени, яка отримала на початку випуск ключ від квартири холостяка та чекову книжку бажань і не виявляла жодної ініціативи у спілкуванні з чоловіком, він пішов з нею на окрему розмову. Але вона була неуспішною – виявилось, дівчина не була готовою до стосунків, тому покинула проєкт. Ключ від квартири вона віддала Дані, а книжку бажань – Даші.

Холостяк 10 сезон 2 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.