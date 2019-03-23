Холостяк 9 сезон 3 випуск: хто покинув проект

22 березня на телеканалі СТБ виходить 3 випуск 9 сезону шоу "Холостяк". Нікіта Добринін починає пошуки нареченої. Претенденток на серце Холостяка – 15. Хто з дівчат покине проект цього тижня – дізнаємось незабаром.

Останнє побачення тижня на проекті "Холостяк" 9 cезон вийшло груповим — Холостяк з дівчатами влаштували пікнік. Нікіта вирішив окремо поспілкуватись із Юлею, бо не бачить у ній щирості. Та дівчина не могла чи не хотіла відкриватись, тож одразу покинула проект.

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Просто під час пікніка Нікіта вирішив влаштувати церемонію троянд. Окремо, він вирішив поспілкуватись із Лілею. Дівчина була досить закритою і складалось відчуття, що вона просто уникає чоловіка. Під час особистої розмови Нікіта не зумів налаштувати дівчину на розмову тож вона теж покинула шоу.

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Третя дівчина, яка покинула проект цього тижня, стала Кароліна. З нею у Нікіти був дуже романтичний день у Єгипті. Тож багато дівчат вважали її серйозною конкуренткою. Та сам Холостяк не відчув зв'язку. Більше того, під час пікніка Нікіта відчув певний холод у відношенні Кароліни, то ж вирішив, що з нею вони теж стосунків не побудують.

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ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.