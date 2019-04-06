Холостяк 9 сезон 5 випуск: яка красуня пішла з проекту

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Холостяк 9 сезон 5 випуск - дивитися онлайн хто пішов 05.04.2019
Холостяк 9 сезон 5 випуск: хто покинув проект / LifeStyle 24

Чи не вперше за історію української адаптації шоу "Холостяк" головний герой щоразу прощається з кількома дівчатами. Яка красуня не зуміла підкорити серце Нікіти Добриніна у 5 випуску проекту – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Чимала конкуренція, інтриги та образи – головний герой шоу "Холостяк 9 сезон" намагається обрати з-поміж українських красунь саме ту, яка зуміє не тільки підкорити його, але й зможе прийняти бурхливий спосіб життя Нікіти Добриніна. Та як тільки телеведучий відчуває нещирість дівчини, він не затягує з прощанням. 

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Наразі у шоу залишилось 10 красунь, а всі прихильники переконані, що цей сезон є найбільш непрогнозованим. Винятком не став і 5 випуск "Холостяка 9 сезон". Деякі з дівчат розпрощались із проектом, а церемонія вручення троянд стала найнесподіванішою за всю історію української версії шоу. 

Під час побачення з Елізабет та Діною відбулось перше прощання. Нікіта Добринін поспілкувався з обома красунями та вислухав їхні думки щодо майбутнього. Мабуть, Діна передчувала, що саме вона попрощається з Холостяком, тому замість милої бесіди обрала позицію виправдання. Це не дуже сподобалось телеведучому.

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Після оголошення свого рішення Нікіта вирішив провести дівчину до авто та пояснив, що відчуває теплі дружні стосунки з нею, але не більше. На це Діна холодно попрощалась, а в машині ледь стримувала сльози. 

Знаючи норовливість Нікіти Добриніна, всі учасниці без троянд з острахом очікували на церемонію. Однак вручення квіток обернулось цікавим сюрпризом. Холостяк вийшов без троянд та пояснив, що не готовий прощатись із 9 дівчатами, оскільки кожна з них має ще розкритись на шоу. 

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.

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Теги: Новини LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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