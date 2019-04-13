Холостяк 9 сезон 6 випуск: нові учасниці на проекті та скандальна церемонія троянд

Відомий телеведучий Нікіта Добринін став головним героєм романтичного шоу "Холостяк 9 сезон". Цей проект став для глядачів найбільш непередбачуваним, адже чоловік часто влаштовує сюрпризи та вручає дівчатам троянди просто посеред побачень або достроково виганяє по кілька учасниць з проекту. 6 випуск дивує неочікуваними поворотами та новими учасницями.

9 сезон популярного шоу "Холостяк" продовжує дивувати. На попередньому тижні після церемонії усі дівчата залишились у проекті. Цього ж тижня на них чекало чимало несподіванок – у проект прийшло три нові учасниці.

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Нові учасниці – несподіванка для всіх

Ольга Любимова – сексолог;

Марія Воліна – астропсихолог;

Діана Сідун-Сович – психолог.

Всі дівчата сприйняли цю новину, як загрозу. Хто ці новоприбулі дівчата довго не знав ніхто. Дівчата виявились фанатками Нікіти Добриніна. Ведучий шоу – Григорій Решетник, вигадав цю авантюру, аби перевірити дівчат та розкрити їх справжніх. Учасниці погодились на участь в ролі шпигунів.

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Ліля емоційно відреагувала та відмовилась розповідати про себе. Дівчата влаштували сварку на першій вечірці, адже не розуміли, навіщо приводити нових дівчат у середині проекту, у багатьох із них вже зав'язалась історія почуттів із відомим телеведучим.

Нікіта ж зізнався, що для нього це так само несподіванка і підтвердив те, що дівчата залишаються у проекті.

У Нікіти із новими дівчатами відбулась перша розмова – знайомство. На якому телеведучий зізнався, що негативні емоції намагається тримати в собі і визнав те, що новенькі дівчата більш прихильні до нього, аніж учасниці проекту.

Перше побачення Олі та Наталі у Єгипті

Тим часом Наталі та Оля поїхали на побачення у Єгипет. Нікіта вирішив провести побачення у стилі ленд сейлінгу – прогулянка на вітрових велосипедах у пустелі. Оля зізналась, що не хотіла побачення разом із Наталею. А також засмутилась, що це саме Єгипет, адже чекала іншого – оригінальнішого побачення.

Наталі ж зізналась, що рада бачити Нікіту та буде робити все, аби отримати задоволення. Нікіту вразила сміливість Наталі, адже дівчина відчайдушно погодилась на авантюру.

Оля ж боязко відреагувала на цю прогулянку. І не дарма, адже Наталі втратила керування та впала з борду. Нікіта одразу побіг рятувати Наталі, на щастя, дівчина відбулась лише легкими подряпинами.

Нікіта Добринін приємно здивувався сміливості дівчини. Наступними катався Нікіта,а одразу після нього на борд сіла Оля. Дівчина дуже обережно поводилась за кермом, але врешті отримала задоволення. Щоб розрядити обстановку, холостяк запропонував влаштувати гонки. Перемогла Оля, котра змогла обійти суперницю.

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Будинок дівчат

Тим часом у Києві дівчата отримали запрошення на побачення. Цього тижня пощастило Даші, вона отримала індивідуальну зустріч із холостяком. У розмові з дівчатами Даша зізналась, що у неї є почуття до Нікіти. Проте Елізабет запевнила усіх, що не бачить у Даші конкурентку. Незважаючи на неоднозначні реакції дівчат, Даша пішла збиратись на побачення. І зазначила, що їй не важливо де воно пройде, адже просто хоче побачити Нікіту.

Тим часом у Єгипті

Нікіта повів дівчат у ресторан. Між дівчатами та Нікітою відчувалась напруга. Оля зізналась, що у неї в житті не було стільки екстриму. Відтак Нікіта не повірив словам дівчини, адже Оля посилено займається боксом. Наталі ж подякувала Холостяку за побачення та зізналась, що неодноразово відпочивала сама. Проте Оля запевнила у інтерв'ю, що Наталі лише грає на публіку.

Першою на індивідуальне спілкування пішла Оля. Дівчина зізналась, що почувалась некомфортно і розповіла про це Нікіті. Оля зауважила, що почувається схвильованою через попереднє побачення, адже надто емоційно відреагувала на троянду, що холостяк вручив Софії. Нікіта ж відповів, що просто не зрозумів, що відбулось.

Оля зізналась, що її зачепила ця троянда. А Нікіта відповів, що відчув пряму маніпуляцію з боку дівчини. А ще завуважив, що йому хочеться ніжності та щирості у стосунках із Олею. Після розмови дівчина повернулась напруженою.

Наталі на теті подарувала Холостяку розмальовку, а також зізналась у своїх почуттях. Дівчина доволі емоційно зізналась, що не готова сьогодні покинути проект, зізналась, що хоче дітей. Наталі запевнила, що у них з Нікітою повне співпадіння у баченні сім'ї.

Наталі прокоментувала конфлікт із Олею, назвала її акторкою, що мовляв у будинку із дівчатами вона поводить себе не так. Між Наталі та Нікітою на індивідуальному побаченні було багато ніжності. Проте, холостяк критично поставився до відданості Наталі та сказав, що йому потрібна дівчина із позицією.

Саме тому після цього побачення троянду не отримав ніхто. Нікіта вирішив більше не давати троянди на побаченні.

Побачення ніжної Даші

Під час побачення Даша та Нікіта грали у гольф. Дівчина зізналась про складні стосунки з татом, про те, що не знала його ніколи, адже він покинув дівчину із мамою, коли та була ще маленькою.

Нікіта вірить, що важливо підтримувати стосунки з батьками, адже вони дали нам життя. Холостяк продовжив розмову із Дашею під час романтичної розмови за вечерею.

Даша розповіла про своє спортивне минуле і про свої проблеми, адже вона хворіла на анорексію. І саме через це завершилась її спортивна кар'єра.

Між парою однозначно помітний контакт та хімія, саме тому побачення закінчилось поцілунком та ніжними обіймами. Холостяк подарував дівчині пісню на заході сонця та ніжний танець і багато поцілунків. Сам Нікіта відзначив це побачення, як найромантичніше. Дівчина отримала троянду.

Побачення Лілі

Нікіта продовжив зустрічі із дівчатами у Єгипті. Ліля дуже чекала зустрічі із Нікітою. Холостяк розпочав побачення із прогулянки на яхті. Ліля вирішила пояснити свою поведінку на першій вечірці та зізналась у тому, що вона ревнива.

Нікіта із розумінням поставився до пояснення дівчини, зазначив, що йому важливий рівень довіри. Холостяк зізнався, що йому дуже приємні обійми Лілі та він відчуває між ним контакт. Телеведучий влаштував ще один сюрприз – він вирішив навчити Лілю плавати. Дівчина змогла довіритись холостякові та все ж навчилась плавати.

Шокуючі одкровення для Нікіти Добриніна

Новенькі дівчата провели перший вечір у компанії дівчат-учасниць проекту. Саме тому вже готові поділитись першими враженнями із холостяком. Зрештою Нікіта частково дослухався до думки дівчат, та залишив без троянди двох учасниць. Всіх інших запросив у Францію.

Збирайте валізи і ми відправляємось у Францію!

–так завершив церемонію Нікіта.

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