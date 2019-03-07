Нікіта Добринін став Холостяком 9 сезону: що відомо про головного героя шоу

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Холостяк 2019 Нікіта Добринін - біографія нового Холостяка 9 сезону Україна
Холостяк 9 сезон – Нікіта Добринін став новим Холостяком в 2019 році / Фото з Іnstagram

Популярне шоу "Холостяк" 9 сезон розпочнеться у березні 2019-го року і в вже відомо ім'я головного героя проекту. Так, дев'ятим Холостяком стане радіо- і телеведучий Нікіта Добринін.

Хто такий Нікіта Добринін?

Нікіта Добринін – 30-річний ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна).

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Його кар’єра розпочалася з роботи на радіо ще в далекому 2005 році в Чернівцях. Тоді Нікіта ще був студентом факультету журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У Чернівцях він змінив два радіо, після чого переїхав до Києва, де почав працювати на "Русском радио – Україна".

Після чого Добринін досяг успіху як телеведучий на всеукраїнських каналах: він працював ведучим у програмах "Так Просто", "Голос Країни", "Дикі і смішні", "Я люблю Україну" та інших.

Практично увесь час ведучого займають робота, спорт та подорожі. Зріст дев’ятого Холостяка – 182 см.

Варто відзначити, що Нікіта уже був одружений, проте його шлюб з коханою Євгенією розпався. Мабуть, тепер він вирішив спробувати щастя на проекті.

 

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Теги: Новини України LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн
Джерело: 24 Канал
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