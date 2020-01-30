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Хореограф Влад Яма здійснив мрію своєї дружини

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Влад Яма з дружиною на відпочинку в США / Фото з Instagram

Хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма відправився зі своєю дружиною та сином Леоном на відпочинок в США. У Маямі хореограф здійснив мрію Ліліани, покатавши її на червоному Ferrari.

У січні зіркове подружжя відправилося у Флориду і досхочу насолоджується теплими днями, океаном та пляжами. Влад та Ліліана діляться  з підписниками фотосвітлинами з відпочинку.

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Так, в останньому пості на сторінці в інстаграмі, Яма опублікував фото з люксового салону авто, на якому мріяла поїздити його дружина Ліліана.

Вона мріяла прокататися на червоному Ferrari, а він просто хотів, щоб їй було добре,
– прокоментував світлину Яма.

У відповідь на фото чоловіка, Ліліана у своєму інстаграмі розповіла підписникам про те, як здійснюються мрії.

"Здійснилася ще одна мрія. Страшенно хотіла прокататися у червоній сукні на червоному Ferrari. Сукню знайшла декілька днів тому в Маямі, коли ще не здогадувалася про Ferrari. І по-секрету вам скажу: три роки тому зберегла в телефоні фотографію дівчини в червоному платті на такій машині. Мені захотілося це повторити – і вуаля. Мрійте, мрії здійснюються", – написала Ліліана.

Наразі відомо, що подружжя відправилося в круїз Багамськими островами. Низкою інстаграм-сторіс дружина зіркового хореографа вже поділилася з підписниками.


Фото з круїзу зіркового подружжя / Instagram-Stories @liliya_yama

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle
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