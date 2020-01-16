Хоррор "Прокляття" стартує в українських кінотеатрах: сюжет і трейлер культового фільму жахів

Екватор січня щедрий на прем'єри, тож кожен зможе знайти собі щось до душі. Окрім українських стрічок "Віддана" та "Мої думки тихі" в кінотеатрі покажуть фільм жахів "Прокляття". Про що розповідається у фільмі та трейлер хоррора – далі на LifeStyle 24.

Фільм "Прокляття" 2020 року стане однойменним продовженням відомої франшизи. Нагадаємо, перший хоррор з такою ж назвою вийшов ще у 2002 році, потім у 2003, 2004, 2006 та 2009 роках. Нова стрічка стане так званим перезапуском проєкту. Події у фільмі відбуватимуться одночасно з історією, показаною у картині 2004 року.

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Про зйомки перезапуску стало відомо ще у 2011 році, а прем'єра була запланована на 2014, однак плани творців дещо змінилися і реліз перенесли на невідомий час.

Як відомо, у новій частині фільму "Прокляття" головним героям не надокучатимуть привиди, які хочуть помсти. Натомість, у сюжеті з'являться нові містичні персонажі. Сценарій хоррора 2020 року буде максимально наближеним до перших фільмів франшизи.

У центрі сюжету постає мати-одиначка Малдун, яка працює детективом. Якось їй повідомляють, що в одному з будинків, що у її місцевості, коїться щось дивне і є підозра на вбивство. Вона без роздумів вирішує взятися за справу, навіть не підозрюючи, що жертвами моторошної історії можуть стати вона та її син. Жінка не здогадувалася, що кожен, хто увійде до проклятого будинку, приречений на загибель, бо раніше у ньому було скоєно жахливі вбивства.

"Прокляття": трейлер українською дивитися онлайн