Обережно, смачно: рецепт хот-догу по-українськи з гірчицею та карамелізованою цибулькою
Усі ми – шеф-кухарі! Так-так, не сумнівайтесь! Адже навіть без трюфелів та чорної ікри, нам вдається щодня створювати смачні шедеври зі звичайних продуктів. Але є підозра, що за час карантину всі коронні страви вже набридли, а фантазія готувати – пропала. Що ж, вихід є! Сьогодні ми розкажемо рецепт хот-догу з карамелізованою цибулькою та гірчицею реліш.
Звісно, ця страва ідеально підійшла би для пікніків на природі… Але в сучасних умовах краще залишитися вдома – готувати смачні хот-доги на власній кухні та влаштовувати пікніки онлайн!
Особливого смаку страві надасть м’яка ароматна гірчиця реліш від "Верес" зі шматочками солоних огірків. Тож запасаємось необхідними інгредієнтами, і гайда на кухню створювати черговий шедевр – апетитні хот-доги по-українськи.
Рецепт приготування хот-догу вдома
Інгредієнти:
- 2 булочки для хот-догу
- 2 молочні сосиски
- гірчиця реліш "Верес"
- 1 велика цибуля
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. лимонного соку
- 2 ст. л. вершкового масла
- 50 мл коньяку
Рецепт приготування
- Для початку карамелізуємо цибулю. На холодну сковорідку висипати цукор. Коли він розтане, додати вершкового масла та нарізану кільцями цибулю. Полити лимонним соком та злегка перемішати, вилити на сковорідку коньяк.
- Далі виконуємо прийом фламбе. Це ефектний трюк, коли соус у сковорідці треба підпалити. Спирт, доданий у вигляді коньяку, вигорить, але залишить страві аромат димку. Важливий момент: не забувайте, що із вогнем треба бути обережним, тому заздалегідь приберіть легкозаймисті предмети!
- Ще кілька хвилин карамелізуємо нашу цибульку до в’язкої консистенції. Готовий соус залишаємо у сковорідці.
- Тепер підсмажуємо сосиски на сковорідці гриль, розрізаємо булочку вздовж, змащуємо пікантною гірчицею реліш та кладемо сосиску.
- Викладаємо вже готову карамелізовану цибулю.
Ну ось і все, смачні хот-доги для домашніх онлайн-пікніків готові. Збираємо рідних і смакуємо з улюбленими соусами.
Якщо ви прихильник класичного смаку, то реліш можна замінити на українську гірчицю "Верес" – найгострішу з усієї лінійки. Вона додасть страві справжнього "вогнику". Також хот-дог можна приготувати з новинкою – американською гірчицею "Верес" з помірно-гострим смаком та пікантними солодкими нотками.
Обирайте, ласуйте, і нехай фантазія не закінчується! А якщо це раптом трапиться, можете заглянути на сторінку "Верес" за кулінарним натхненням та ідеями.
Вдалих вам онлайн-пікніків, їжте смачно та будьте здоровими!