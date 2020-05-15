Обережно, смачно: рецепт хот-догу по-українськи з гірчицею та карамелізованою цибулькою

Усі ми – шеф-кухарі! Так-так, не сумнівайтесь! Адже навіть без трюфелів та чорної ікри, нам вдається щодня створювати смачні шедеври зі звичайних продуктів. Але є підозра, що за час карантину всі коронні страви вже набридли, а фантазія готувати – пропала. Що ж, вихід є! Сьогодні ми розкажемо рецепт хот-догу з карамелізованою цибулькою та гірчицею реліш.

Звісно, ця страва ідеально підійшла би для пікніків на природі… Але в сучасних умовах краще залишитися вдома – готувати смачні хот-доги на власній кухні та влаштовувати пікніки онлайн!

Особливого смаку страві надасть м’яка ароматна гірчиця реліш від "Верес" зі шматочками солоних огірків. Тож запасаємось необхідними інгредієнтами, і гайда на кухню створювати черговий шедевр – апетитні хот-доги по-українськи.

Рецепт приготування хот-догу вдома

Інгредієнти:

- 2 булочки для хот-догу

- 2 молочні сосиски

- гірчиця реліш "Верес"

- 1 велика цибуля

- 2 ст. л. цукру

- 2 ст. л. лимонного соку

- 2 ст. л. вершкового масла

- 50 мл коньяку

Рецепт приготування

Для початку карамелізуємо цибулю. На холодну сковорідку висипати цукор. Коли він розтане, додати вершкового масла та нарізану кільцями цибулю. Полити лимонним соком та злегка перемішати, вилити на сковорідку коньяк.

Далі виконуємо прийом фламбе. Це ефектний трюк, коли соус у сковорідці треба підпалити. Спирт, доданий у вигляді коньяку, вигорить, але залишить страві аромат димку. Важливий момент: не забувайте, що із вогнем треба бути обережним, тому заздалегідь приберіть легкозаймисті предмети!





Ще кілька хвилин карамелізуємо нашу цибульку до в’язкої консистенції. Готовий соус залишаємо у сковорідці.





Тепер підсмажуємо сосиски на сковорідці гриль, розрізаємо булочку вздовж, змащуємо пікантною гірчицею реліш та кладемо сосиску.





Викладаємо вже готову карамелізовану цибулю.





Ну ось і все, смачні хот-доги для домашніх онлайн-пікніків готові. Збираємо рідних і смакуємо з улюбленими соусами.

Якщо ви прихильник класичного смаку, то реліш можна замінити на українську гірчицю "Верес" – найгострішу з усієї лінійки. Вона додасть страві справжнього "вогнику". Також хот-дог можна приготувати з новинкою – американською гірчицею "Верес" з помірно-гострим смаком та пікантними солодкими нотками.

Обирайте, ласуйте, і нехай фантазія не закінчується! А якщо це раптом трапиться, можете заглянути на сторінку "Верес" за кулінарним натхненням та ідеями.

Вдалих вам онлайн-пікніків, їжте смачно та будьте здоровими!