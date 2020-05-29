Ексучасниця десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Христина розповіла, чому, на її думку, не склалися її стосунки з Максимом. Також дівчина зізналася, що після того, як покинула шоу, писала Михайлюку.

Макс відправив Христину додому через те, що дівчина була з ним не щирою. Вона неодноразово щось недоговорювала, обманювала холостяка і врешті-решт остаточно втратила його довіру. Після проєкту вони зустрілися під час знімань пост-шоу, де висловили свої думки з цього приводу.

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Думка Христини про те, чому вона покинула проєкт

Протягом довгого часу дівчина думала, що залишила проєкт через невдалу стрижку. Вона тиждень не розбирала валізи, бо сподівалася, що Максим захоче її повернути.

Я думала, що Макс не зможе мене відпустити. Мені здавалося, що в нас сильні почуття, які я відчуваю досі. Але я писала йому. Було важливо донести, що мої почуття дуже чесні,

– зізналася Христина.

Реакція Максима на таке зізнання

Макс зазначив, що відповів Христині на одне з її повідомлень. Холостяк зазначив, що у неї були всі шанси стати його обраницею і для цього потрібно було лише одне – щирість. Для нього ситуація, яка склалася, також була неприємною, тому він більше нічого не відповідав.

Христина настільки хотіла сподобатися Максиму, що забула про те, що потрібно бути чесною. Вона вважає за краще подавати себе в іншому світлі, ніж є насправді, проте рано чи пізно все таємне стає явним. І вже після цього повернути довіру до себе дуже важко.